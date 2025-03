Slovenci: EU bi se morala bolj posvečati gospodarstvu, prehrani in energetiki

V nadaljevanju preberite:

Da Slovenije ni zajela oborožitvena mrzlica ter da obramba in varnost nista prioriteti za slovenske državljane, so pokazali tudi rezultati letošnje zimske raziskave evropskega javnega mnenja Evrobarometer, ki jo je v vseh članicah Evropske unije izvedel evropski parlament.

Geopolitični premiki v evroatlantskem prostoru puščajo državljane Slovenije relativno hladne, saj v Sloveniji med prebivalstvom ni zavladala oborožitvena histerija. Na vprašanje, na katera področja bi se morala EU osredotočiti, da bi okrepila svoj položaj v svetu, dobra tretjina Slovencev meni, da so to konkurenčnost, gospodarstvo in industrija. Tesno za tem sledita prehranska varnost in kmetijstvo, nato pa področje energetske neodvisnosti, virov in infrastrukture. Področje obrambe in varnosti je med Slovenci šele na četrtem mestu, na ravni EU pa se uvršča na prvo mesto.

»Konkurenčnost, gospodarstvo in industrija so visoko uvrščeni na ravni EU in v Sloveniji, kar je razumljivo glede na razprave o gospodarskem zaostajanju Evrope, dražjih energentih, regulaciji, Draghijevem poročilu in nemških volitvah, pa tudi v kontekstu napovedane trgovinske vojne,« rezultate ankete komentira dr. Marko Lovec s katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede UL.