Stranke novega obraza si želijo tudi na desnici

V nadaljevanju preberite:

Do zdaj smo bili štirikrat priča fenomenu uspeha strank novega obraza, ki so nastale na levosredinskem delu političnega spektra. Pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto je verjetnost takšnega scenarija manjša kot na preteklih štirih volitvah.

Javnomnenjska anketa, ki jo je za Delo pripravil inštitut Mediana, je pokazala, da dobra tretjina anketirancev (37 odstotkov), ki so v preteklosti volili stranke novih obrazov, ocenjuje, da bo tudi pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami na levosredinskem polu nastala stranka novega obraza.

Na vprašanje, ali ste v preteklosti na parlamentarnih volitvah volili za stranko novega obraza, kot so bile Pozitivna Slovenija, Stranka Mira Cerarja, Lista Marjana Šarca ali Gibanje Svoboda, je pritrdilno odgovorila kar polovica vprašanih. To pomeni, da ima kar polovica slovenskega elektorata, hkrati pa večji del volivcev levosredinskih strank, izkušnjo s tem, da so do zdaj volili eno od strank novih obrazov.

Tretjina tistih, ki so že volili stranke novega obraza, bi zdaj volila največjo vladno stranko Gibanje Svoboda, le devet odstotkov pa SDS, Demokrate (šest odstotkov), Levico (štirje odstotki) in SD (trije odstotki). Gibanje Svoboda tako še vedno relativno dobro kotira med volivci novih obrazov, precej manj pa bi se iz tega bazena lahko napajali obe manjši koalicijski stranki.