Koordinator za cepljenje: Ta teden največ cepimo z Pfizerjem

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Komisija od AstraZenece s sodno izterjavo zahteva dobavo 90 milijonov pogodbenih odmerkov

V Sloveniji so v torek po podatkih Sledilnika za covid-19 ob izvedenih 4.698 PCR testih potrdili 726 novih primerov okužbe, delež pozitivnih testov je znašal 15,5 odstotka in je nekoliko višji kot dan pred tem, ko je bil 13,5 odstotka. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 520, v torek pa sta umrla še dva bolnika s covidom-19.S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19, ki nudi delno zaščito, je bilo do danes zjutraj cepljenih 489.082 prebivalcev, kar pomeni 23,3 odstotka vseh. Z drugim odmerkom, ki prejemnika zaščiti, je bilo cepljenih 255.926 oseb, kar pomeni 12,2 odstotka vseh. Po zagotovilih pristojnih je cepiva dovolj za vse, zato pozivajo prebivalce, naj se na cepljenje prijavijo.Na ministrstvo za zdravje in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so pojasnili, da se bo cepljenje otrok proti covidu-19 pričelo, ko bo o tem odločila Evropska agencija za zdravila (Ema). »Trenutno čakamo na mnenje EMA, ali se lahko prične cepivo uporabljati za skupino od 12 let dalje. Ko bo to odobreno, bomo pričeli s promocijo cepljenja tudi za osnovnošolce in dijake,« je za STA pojasnila vodje svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje. Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je namreč v ponedeljek odobrila izredno uporabo cepiva podjetij Pfizer in BioNTech proti covidu-19 tudi za najstnike, stare od 12 do 15 let . Gre za prvo cepivo v ZDA, ki je dovoljeno za to starostno skupino.O aktualnem stanju glede bolezni covida-19 in cepljenju na dopoldanski novinarski konferenci državni sekretar Jelko Kacin, nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja proti covidu-19:»Hvala vsem, ki ste se že cepili ali ste se že prijavili na cepljenje, saj je to najpomembnejši korak k preprečitvi širjenja virusa in pot k normalnosti,« je uvodoma povedal Jelko Kacin. Rezultati so vedno boljši, gre za skupen uspeh in moramo biti, tako Kacin, ponosni nase.Medtem ko se epidemiološke razmere umirjajo, pa epidemija še ni za nami, kar nas lahko zavede, da realne možnosti za okužbe ni, je opozoril nacionalni koordinator za cepljenje. Da bomo pripravljeni na jesen, se moramo cepiti in kot narod precepiti, da bomo dovolj odporni in varni, zaščiti moramo ne le ranljive, ampak vse ljudi, da širjenje virusa onemogočimo. Nekateri še kar naprej ponavljajo, da potrebne precepljenosti ne moremo doseči pravočasno, a k sreči nimajo prav, pravi Kacin. »Cilj, ki smo si ga zadali, bomo tudi dosegli.«V tem tednu se cepi z več kot sto tisoč odmerki štirih različnih cepiv. »Ta teden največ cepimo s Pfizerjem, skoraj 50 odstotkov primerov, potem z AstraZeneco 34 odstotkov in pa z Jenssenom devet odstotkov, najmanj pa z cepivom Moderne. Ta teden bo 70 odstotkov cepiva šlo za prvi odmerek, 30 odstotkov pa za drugi odmerek. Pri Jenssenu drugega odmerka ni, ker zadošča en sam odmerek,« je poudaril Kacin. Delež cepljenih med odraslim prebivalstvom s prvim odmerkom je že blizu 30 odstotkov, je zagotovil, z drugim odmerkom pa 15 odstotkov.Kot pozitivni primer cepljenja je nacionalni koordinator omenil cepilni center v Celju, kot tudi aplikacijo, ki je po njegovem učinkovito orodje, ki poenostavlja delo na cepilnih mestih. Manj bo napak, čakajoči na cepljenje so naveličani čakanja, zato se trudijo, da bodo lahko čim več cepili vsak dan, je zagotovil Kacin. Več kot 200 tisoč je pri nas tudi prebolevnikov, ta podatek je pomemben, dobro pa je, da so s poživitvenim odmerkom cepljeni pravočasno. Imunost po prebolevnosti naj bi bilo nekje šest mesecev, a kot dodaja, tu obstaja še nekaj manevrskega prostora; če pa je od prebolevnosti minilo več kot osem mesecev, se upošteva, kot da oseba covida-19 še ni prebolela. »Noben od proizvajalec cepiv sicer še ni objavil, kako dolgo zaščito nudijo njihova cepiva. 28. decembra lani smo cepili prve stanovalce v domovih za ostarele, čez mesec dni bo tako minilo šest mesecev, pričakujem, da bo Pfizer do takrat pojasnil, kako dolga zaščita velja za njihovo cepivo. Ker tega še niso objavili, lahko upravičeno sklepamo, da je zaščita daljša od pol leta,« je pojasnil Kacin. Glede prebolevnikov je nacionalni koordinator dodal, da lahko vsak zahteva preiskavo protiteles, zato v tem ne vidi nobene težave.»V zadnjih dveh dneh sem že nekajkrat pojasnjeval, da se Evropska komisija ni kar tako odpovedala cepivu AstraZenece, kot so izjavo komisarja Bretona napačno razumeli nekateri mediji. Nasprotno, Komisija v imenu vseh 27 držav članic EU, tudi Slovenije s sodno izterjavo zahteva dobave 90 milijonov pogodbenih odmerkov AstraZenece, ki nam jih ta še ni dostavila, pa bi jih morala dostaviti do konca meseca junija.«​Glede zbolevanja kljub polni precepljenosti je Kacin pojasnil, da pri cepivu z 99-odstotno učinkovito, bo vsak stoti ostal brez zaščite, če je učinkovitosti 99,9-odsotona, bo lahko vseeno zbolel vsak tisoči, tako govori statistika. Ampak s tem se vseeno zagotovi večja varnosti, prav tako pa je pri tistih, ki so že polno precepljeni, pa so vseeno zboleli, potek bolezni bistveno lažji.