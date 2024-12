Koper in Ankaran rešujeta odnose prek sodišča

V nadaljevanju preberite:

Mestna občina Koper in Občina Ankaran sta si po ločitvi, ki jo je napovedala sodba ustavnega sodišča leta 2011 in po konstituiranju ankaranske občine leta 2014 razdelili večino svojega premoženja na podlagi teritorialnega merila. Nerešeno pa je še vedno vprašanje ustanoviteljskega in kapitalskega deleža v podjetjih in ustanovah ter na drugem skupnem premoženju. Rešitev poskušata občini poiskati prek upravnega sodišča, medtem pa nastajajo novi spori in tožbe.

Na gospodarskem oddelku koprskega okrožnega sodišča je bila včeraj razpisana obravnava tožbe Javnega zavoda za šport Koper proti Občini Ankaran. Spor izhaja iz nerešenih razmerij med koprsko in ankaransko občino. Športni zavod terja od svoje soustanoviteljice dobrih 97.000 evrov s pripadajočimi obrestmi za svoje redno delovanje od leta 2019. »Občinski svet je s sklepom o delitvi ustanoviteljskih pravic in skupnega premoženja določil, da se od 1. januarja 2019 financirajo le dejavnosti na področju športa, ki imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju Občine Ankaran,« je pojasnila Anita Cek, ki na ankaranski občini skrbi za stike z javnostmi. Dodala je, da so o tem obvestili tako športni zavod kot koprsko občino in da so vse prejete zahtevke od leta 2019 redno zavračali.

To ni edina tožba, ki kaže na nedorečeno upravljanje skupnega lastništva. V čem se razlikuje pogled koprske in ankaranske občine? Kaj vse obsega izvorni spor?