Koprsko sušilnico blata preučuje tudi KPK

V nadaljevanju preberite:

S premično sušilnico komunalnega blata, ki so jo v Marjetici Koper kupili pred dvema letoma zaradi visokih stroškov odvoza v Avstrijo, se ukvarja tudi komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Naprave jim po dveh letih od nakupa še ni uspelo brezhibno zagnati. Dva milijona evrov vredni naložbi, za katero je dala poroštvo koprska občina, pa že od vsega začetka nasprotuje soustanoviteljica javnega podjetja, Občina Ankaran.

»Prijava navaja več domnevnih nepravilnosti pri izvedbi investicije v sistem za sušenje komunalnega blata na centralni čistilni napravi Koper,« so navedli v KPK, ki zadevo obravnava. Prejeli so tudi prijave v zvezi z domnevno spornim zaposlovanjem in drugimi očitki na račun nepreglednega delovanja Marjetice, vendar jih – ker to ni v njihovi pristojnosti – nameravajo odstopiti inšpektoratu za delo in računskemu sodišču.

O sušilnici blata je razpravljal tudi nadzorni svet Marjetice, ki ga vodi Aleš Buležan. »Odvetniški družbi smo dali v pregled posel in poročilo bomo obravnavali na naslednji seji,« je dejal prvi nadzornik koprskega komunalnega podjetja. »Dejstvo je, da naprava ne dosega zahtevanih parametrov, zato so njeno delovanje začasno ustavili,« je povedal.