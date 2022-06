Korak naprej v dozorevanju slovenske demokracije

V nadaljevanju preberite:

Stranka Mira Cerarja (SMC) je konec lanskega leta nehala obstajati, Listo Marjana Šarca (LMŠ) in Stranko Alenke Bratušek (SAB) pa so dejansko izbrisale letošnje parlamentarne volitve, ko sta ostali pod parlamentarnim pragom, formalno pa sta zdaj v zaključni fazi pripojitve zmagovalni stranki Gibanje Svoboda, ki želi trajneje konsolidirati (liberalni) sredinski prostor.

Medtem ko je stranka SMC nekdanjega premiera Mira Cerarja implodirala v javnomnenjski podpori, sledila je samorazpustitev stranke, sta stranki Marjana Šarca in Alenke Bratušek v postopku pripojitve stranki Gibanje Svoboda, s čimer bo ta prišla do lokalne mreže obeh strank in dveh evropskih poslancev, ki sta bila izvoljena na listi LMŠ.

»Če stranka v imenu nima imena strankarskega voditelja, to še ne pomeni, da ne gre za stranko karizmatičnega voditelja. Tako kot je Zmago Jelinčič Plemeniti že desetletja sinonim za Slovensko nacionalno stranko, je zdaj Robert Golob še vedno pretežno sinonim za Gibanje Svoboda,« pa meni politologinja z ljubljanske FDV dr. Danica Fink Hafner.