Koritnik obžaluje objavo posnetka iz nočnega lokala

Na družbenih omrežjih se je po poročanju medijev pojavil posnetek, na katerem se minister za javno upravo Boštjan Koritnik v enem od lokalov zabava in med drugim uprizarja parodijo na dokumentarni film The Tindler Swindler. Minister v današnjem odzivu prevzema vso odgovornost za morebitno napačno razumevanje vsebine posnetka in obžaluje objavo.

Po poročanju portala 24ur se Koritnik na videoposnetku s prijateljem zabava in kot kaže uprizarja parodijo na dokumentarni film The Tindler Swindler. Ta govori o izraelskem prevarantu, ki je s pomočjo aplikacije za zmenke izkoriščal ženske za denar.

Čeprav minister naj ne bi kršil veljavnih ukrepov za zajezitev covida-19, je nekatere zmotilo sporočilo, ki ga je delil na svojem zasebnem profilu na družbenem omrežju Instagram. Videi so bili sicer prvotno objavljeni na aplikaciji TikTok.

O objavi videa pišejo tudi nekateri drugi mediji, minister pa se je na to že odzval. Kot je zapisal v izjavi za javnost, prevzema vso odgovornost za morebitno napačno razumevanje vsebine posnetka in obžaluje objavo.

»Če sem z njo kogarkoli užalil, to iskreno obžalujem in se opravičujem. Namen je bil opozoriti na nevarnost spletnih prevar, nikakor pa nisem imel namena biti do kogarkoli ali česarkoli žaljiv,« je zapisal Koritnik.

Kot je ob tem pojasnil, je posnetek sicer nastal v prostem času, v povsem zasebnem krogu oziroma na druženju zasebne narave v enem od ljubljanskih lokalov. Šlo je za druženje, ki je potekalo v skladu z vsemi ukrepi za zajezitev širjenja okužb, saj izpolnjuje pogoj PCT, lokal pa naj bi zapustil pred 22. uro.

Minister Koritnik je ob tem zavrnil, da bi bil na posnetku alkoholiziran, saj ni pil alkoholnih pijač, niti ni bil pod vplivom kakršnih koli prepovedanih substanc. Zaradi poročanja nekaterih medijev je opravil test v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, ki ga je priložil izjavi za javnost in kaže na to, da ni bil pod vplivom alkohola ali drog.