Postopek proti Hojsu in Popoviču ustavljen

Nekdanji župan Boris Popovič je v preteklosti pojasnjeval, da je žena kupila stanovanje za enega od sinov, a so se nato odločili za prodajo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek v zvezi s prodajo koprske občinske parcele na območju Kolombana nad Ankaranom, v katero sta bila vpletena tudi današnji minister za notranje zadevein nekdanji koprski župan. Prijava ni bila sprejeta v nadaljnjo obravnavo.Komisija je postopek začela na podlagi lani prejete prijave zaradi suma nepravilnosti. Po preučitvi pojasnil in dokumentacije pa so ugotovili, da v obravnavani zadevi ni mogoče potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti, ki jo imajo, in so postopek ustavili. Kljub temu so koprski občini priporočili, da od izvajalcev, pri katerih naroči izdelavo cenitve nepremičnine za prodajo na javni dražbi, zahteva, da v cenitveno poročilo jasno zapišejo, ali s cenitvijo ugotovljena cena vsebuje davek (DDV) ali ne.Zemljišče v Kolombanu, veliko 4000 kvadratnih metrov, je na koprski občinski dražbi leta 2017 najprej kupil ruski poslovnežin zanjo plačal 260.000 evrov ali 67 evrov za kvadratni meter. Gradbena parcela tedaj ni imela urejenega dostopa ali kanalizacije, takoj zatem pa jo je občina začela komunalno urejati. Občino je tedaj še vodil Boris Popovič.Rus je parcelo razdelil na več manjših delov in jih prodal Popovičevi soprogi, Popovičevemu svetovalcuin. Zadnji je od Rusa kupil 882 kvadratnih metrov veliko parcelo po ceni 75.910 evrov ali 86 evrov za kvadratni meter. Žena nekdanjega koprskega župana, ki je za 900 kvadratnih metrov zemljišča z razgledom na morje odštela 80.000 evrov, pa je zanj že kmalu zatem začela iskati kupca, vendar po dvojni ceni.Kako je zazidljiva parcela prišla po relativno ugodni ceni v last notranjega ministra Aleša Hojsa in tudi nekdanjega župana Borisa Popoviča, pa je po naših informacijah pod drobnogled vzel tudi Nacionalni preiskovalni urad.