KPK zaznala korupcijska tveganja pri imenovanju Senada Jušića

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v postopku predlaganja in imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića zaznala korupcijska tveganja, zato je vladi in uradniškemu svetu podala priporočili za izboljšanje transparentnosti postopkov in doslednejšo obrazložitev aktov pri preverjanju pogojev za zasedbo delovnih mest v državni upravi.

Komisija je s tem postopek zaključila, a znova poudarja, da je upoštevanje njenih priporočil ključno za učinkovito upravljanje korupcijskih tveganj in preprečevanje kršitev.

Komisija je postopek začela septembra 2023 na lastno pobudo na podlagi poročanja medijev o pomislekih, ali Senad Jušić izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta generalnega direktorja policije. V predhodnem preizkusu je pridobila dokumentacijo ministrstva za notranje zadeve in uradniškega sveta, za celovit zaključek zadeve se je oprla tudi na novembra lani izdano sodbo upravnega sodišča o tej zadevi.

Komisija poudarja, da ni pristojna za presojo zakonitosti sprejetih sklepov in odločb – to je v izključni pristojnosti sodišč. »Kljub temu so postopki predlaganja in imenovanja kandidatov za zasedbo najvišjih delovnih mest področje, kjer komisija za krepitev delovanja pravne države deluje kot varuh javnega interesa. Izidi teh postopkov namreč neposredno vplivajo na delovanje ključnih državnih institucij, zato morajo biti transparentni in legitimni. V nasprotnem primeru lahko oblast izgubi zaupanje javnosti, kar je prvi pogoj za dobro delovanje države, hkrati pa morebitno neustrezni postopki izbire neprimernih oseb zmanjšajo učinkovitost institucij in povečujejo tveganje za delovanje v nasprotju z integriteto,« so zapisali v sporočilu za javnost.

V konkretnem primeru je KPK ugotovila, da so posamični akti preslabo obrazloženi, kar lahko vodi v nedosledne odločitve, neenakopravno obravnavo kandidatov, zlorabo pooblastil pristojnih za sprejemanje odločitev ter posledično v izgubo zaupanja javnosti v državne institucije in pravno državo.