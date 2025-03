Gorenjska regijska bolnišnica bo v Kranju

Vlada je danes odločila, da bo gorenjsko regijsko bolnišnico zgradila v Kranju. »Odločitev vlade je pravilna in edino smiselna. Tri gorenjske občine smo državi ponudile najboljše rešitve za širše dobro. Vlada je na koncu očitno prisluhnila našim argumentom, zdaj pa je čas, da se Gorenjci poenotimo in da naredimo vse, da to nujno potrebno bolnišnico tudi čim prej dobimo. V Kranju smo pripravljeni,« je povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Nove regijske bolnišnice so si sicer želeli v Kranju, Radovljici in na Jesenicah.

Podpredsednik vlade Matej Arčon je po seji vlade povedal, da je vlada odločitev o regijski bolnišnici sprejela soglasno. »Zavedamo se, da Gorenjska nujno potrebuje novo bolnišnico, o tem ni nobenega dvoma.«

Na Gorenjskem so, kot so pojasnili na kranjski občini, posamezne bolnišnične dejavnosti razdrobljene na različnih lokacijah. »Potrebe pa so velike. Na Gorenjskem biva več kot 210.000 ljudi, delež starejših od 65 let je velik, potrebe po zdravstvenih storitvah se povečujejo.«

Po prvotnih načrtih naj bi imela regijska bolnišnica v Kranju na lokaciji na Zlatem polju 600 postelj, na leto bi lahko hospitalizirala 35.000 ljudi in poskrbeli za več kot 200.000 ambulantnih obravnav. Zaposlovala bo okoli 1400 ljudi.

»Novica nas ni presenetila. Navsezadnje smo jo že dolgo čakali in pričakovali. Vladna izbira je logična. Odločitev o končni podobi in vsebini je seveda v rokah ministrstva za zdravje, prav tako odločitev o začetku gradnje. V Kranju si v dobro vseh Gorenjk in Gorenjcev seveda želimo, da bi bilo to kar čim prej,« je še izjavil Rakovec.

Velik del zemljišč za potrebe gradnje bolnišnice je že v lasti države ali občine, zasebni lastniki so zemljišča voljni prodati za potrebe bolnišnice. Blizu lokacije bo kmalu nov dom za starejše, nov zdravstveni center, nova stanovanja, so še zapisali v sporočilu za javnost.

»Gorenjska bolnišnica bo hitro dostopna tudi temu delu prebivalstva in močno bo razbremenila ljubljanski UKC,« je dodal župan.