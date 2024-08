V nadaljevanju preberite:

Zaradi ponavljajočih in vedno hujših kriminalnih dejanj dela romske skupnosti v občinah jugovzhodne regije, kjer živijo Romi, je občini Ribnica in Kočevje obiskal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Seznanil se je z razmerami na terenu in obljubil reševanje varnostnih in drugih problemov.