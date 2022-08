Kriza zarezala v poslovanje, v direktorske plače pa ne

V nadaljevanju preberite:

Tako kot predlanskim je tudi na lansko poslovanje komunalnih podjetij vplivala epidemija, a so se podjetja s krizo in visokimi stroški soočala zelo različno. Ljubljanski holding je, denimo, pridelal kar 7,2 milijona evrov izgube, mariborski pa ustvaril dobre štiri milijone evrov dobička. Medtem ko sta celjska in ljubljanska Energetika lani ustvarili izgubo, je mariborska družba leto končala pozitivno. Zanimalo nas je, za kaj bodo podjetja v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru, ki so lani ustvarila dobiček, ta denar namenila, ali je poslovanje vplivalo tudi na višino plač vodilnih ter ali se nam do konca leta obetajo višje položnice.