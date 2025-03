Nemec na Javorovici: Krize slabijo evropske vezi

»Za nekatere politike je domobranstvo pojem, ki bi ga bilo treba nekoliko preurediti, da ne bi bil več tako problematičen. A pri tem moramo biti neomajni, saj je domobranstvo pritlehno in zavržno dejanje, za katero ni opravičila,« je povedal evropski poslanec Matjaž Nemec, slavnostni govornik na spominski slovesnosti ob obletnici poboja partizanov na Javorovici. Številne delegacije so pred kostnico v kapeli položile vence in tako izkazale spoštovanje do padlih borcev, enota Slovenske vojske se slovesnosti tokrat ni udeležila.

Borce 4. bataljona Cankarjeve brigade, ki je bila ena od borbeno najbolj izurjenih enot brigade, so obkolili prav na današnji dan 16. marca perd 81-leti. Iz obroča se je uspelo rešiti le redkim, od 133 bork in borcev jih je padlo 113, osem pa je bilo ranjenih. In ko je bilo boja konec, je sledilo najnizkotnejše dejanje – oskrunitev mrtvih. Domobranci so vse ujete partizanske borce pobili. Razlogi za tragedijo so bili izdaja, visok sneg in nezadostno varovanje.

Spominske slovesnosti na Javorovici se je udeležila množica ljudi. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Po prepričanju Nemca osem desetletij po koncu druge svetovne vojne živimo v zahtevnih in nepredvidljivih časih. Po njegovem mnenju blaginja evropske vezi krepi, krize pa jih slabijo. Politični aparat povezave se zatika pri dolgotrajnih usklajevanjih posamičnih interesov, pri tem pa nemalokrat pogleda skozi prste tistim, ki ne priznavajo vladavine prava.

Vrsto let je garda Slovenske vojske s svojo navzočnostjo izražala spoštovanje do padlih borcev. Letos temu ni bilo tako. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Varnost Evrope lahko obrani le močna, politično enotna, socialna in gospodarska Evropska unija, ki se krepi z investicijami v znanje, razvoj in tehnološki napredek,« je povedal Nemec. Po njegovem mnenju več oboroževanja ne bo rešilo težav in zagotovilo več varnosti in tudi kapital se ne trudi več skrivati za politiko, ampak skupaj z njo skrbi le za dobičke.

Za Evropo miru in napredka

Nemec je opozoril tudi, kako nevarna je mešanica strahu in populizma, kar kažejo najbolj tragična poglavja sodobne družbe. Opozoril je na politike, ki z mednarodnim pravom in mirom ravnajo kot s tržnim blagom, njuno vrednost pa pogojujejo s surovinami drugih držav in tujim ozemljem. Po njegovem prepričanju trgovanje z mirom svet premika v napačno, nevarno smer.

»Zato je prva odgovornost Evropske unije, da se ponovno namagneti z vrednotami, zaradi katerih je nastala, namesto, da svojo smer določa po kompasu ravnanj drugih,« je opozoril govornik in dodal, da se zgodovina piše z dejanji, ki naj bodo v podporo miru kot vrednote, s katerim se ne trguje.

Pred kostnico padlih bork in borcev so delegacije polagale vence. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Bolj kot orožje potrebujemo razvojno naravnano, socialno in gospodarsko konkurenčno Evropsko unijo. Gorja vojn je bilo in ga je v aktualnem času preveč. Opustošena Gaza in nestabilnost na Bližnjem vzhodu, pa vojna v Ukrajini in vse bolj napete razmere v naši neposredni soseščini kličejo po močni Evropi. Po tej kličemo vsi, ki si prizadevamo za mir in napredek,« je na Javorovici pred več sto zbranimi obiskovalci sklenil Nemec.