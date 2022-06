Kršitve pravic otrok beguncev dejstvo, ne špekulacija

V nadaljevanju preberite:

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (ISIM) bosta v sklopu včerajšnjega mednarodnega dneva beguncev objavila poziv k zaščiti begunskih otrok.

Poziv so pripravili mladoletni begunci, ki nastopajo v dokumentarnem filmu Igra senc: Potovanje skozi temno stran Evrope, ta prikazuje izkušnje mladoletnih beguncev na balkanski begunski poti. Film o posledicah evropske azilne politike za mladoletne begunce brez spremstva bodo danes predvajali v atriju ZRC SAZU. Večino gradiva so v treh letih posneli mladoletni begunci na svoje mobilne telefone. Prikazuje življenje mladoletnikov na poti od Grčije skozi Severno Makedonijo, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Italijo do Francije in Nizozemske, kjer se srečujejo s težavami preživetja v naravi in pogostim policijskim nasiljem. Del dogajanja je posnet tudi v Sloveniji.