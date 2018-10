Kupiti zaščitno steklo ali ne kupiti? To je zdaj vprašanje

Foto: Top Izbira

Prednosti zaščitnega stekla

Popravilo stekla sega od 100 EUR pa vse do 350 EUR, odvisno od razreda telefona. Takega se ne splača popravljati, saj popravilo stane vsaj polovico vrednosti celotne mobilne naprave. V takem primeru je bolje biti dva koraka pred teto Usodo in si omisliti zaščitno kaljeno steklo, ki bo varovalo vaš telefon tudi do 5 let pred padci, zato lahko to zagotovo uvrščamo med najbolj smiselne naložbe.

Prednost zaščitnega stekla ni le dodatna zaščita. Ne, na srečo ni. Skriva se v tem, da je kar trikrat močnejše od navadnega OLED-/LCD-stekla.



Foto: Top Izbira

Foto: Top Izbira

Zaščitna stekla so se na trgu pojavila prvič pred štirimi leti, in takrat so bila med množicami popolnoma neznana. A kaj hitro, v zelo kratkem času so prav ta tanka in dobro grajena transparentna stekla doživela razcvet, saj je povpraševanje po njih naraščalo iz dneva v dan. Morda se sprašujete, zakaj. Odgovor je preprost.V današnjem svetu, ko je tempo življenja na najvišji točki v celotni zgodovini človeštva, se lahko znajdemo v marsikaterem nepričakovanem položaju, ki ga ne more preprečiti tudi najbolj pazljiv skrbnik osebnega telefona. Mednje spada tudi morebitni trk v soseda, svojega partnerja ali pa mimoidočega.Da bo situacija še toliko bolj nelagodna za oba udeleženca, dodajmo obema mobilni napravi v roko. Ko osebi trčita, telefona poletita v vsej svoji mogočnosti na tla in njuno steklo se razbije kakor vaše največje mokre sanje. Iz trenutka popolnega lagodja v trenutek nelagodja in nerodnosti. V tem trenutku se nam porodijo različna vprašanja, od tega, kako reagirati, do tega, kaj narediti. Pa ste vedeli, da ni nujno, da do tega sploh pride?Če niste, prosim nadaljujte branje tega članka, v katerem vam bomo predstavili praktičnost te neverjetne iznajdbe, ki vas ne bo le odrešila vseh skrbi, temveč tudi ohranila vašo denarnico nekoliko bolj debelo.Izdelek, o katerem govorim, je. To zavaruje vaš zaslon v celoti. Kot vemo, se mobilni telefoni izboljšujejo iz dneva v dan, prav tako tudi njihov videz. Vendar pa industrija mobilnih naprav ne naredi prav veliko za njihovo zaščito. Zato je na nas, potrošnikih, da zaščitimo svoje mobilnike, pri tem pa nam lahko pomaga spletna trgovina Top Izbira , ki ima na voljo bogato izbiro ovitkov in drugih pripomočkov za mobilne telefone. Vendar pa imamo pri vsaki debati tudi nasprotno stran, ki se sprašuje,?!Dovolite mi ovreči smisel tega nesmiselnega vprašanja. Vprašajte se, kolikokrat se je vam ali komu bližnjih razbilo steklo v kakršni koli situaciji, bodisi pri druženju s prijatelji v kinu bodisi pri teku v naravi? Prav imate, nehali ste šteti.Stekla se med seboj razlikujejo po kakovosti, torej trdoti. Moč/vzdržljivost stekel merimo na lestvici od 1 do 9, pri čemer je 9 najmočnejše. Stekla se poleg tega razlikujejo tudi po obsegu vašega sprednjega dela telefona. Lahko obsegajo le vaš zaslon, lahko pa tudi robove, če nočete, da se opraskajo pri padcu.Zaslon najprej počistimo, zato da se bo lepilo, ki je vezano na zaščitno steklo, dobro prilegalo. Steklo natančno položimo na zaslon in ga rahlo naravnamo (zahteva nekoliko občutka oziroma našo mehko, nežno stran). Potem pritisnemo na sredino ekrana in nežno zadrsamo s prstom od vrha do roba stekla. Verjamete ali ne, to je vse.Morda se vam to zdi butasto in nesmiselno na prvi pogled, vendar nam boste po uporabi hvaležni.