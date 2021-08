Kustečeva bo nadaljevala kariero na FDV

V nadaljevanju preberite:

Predstavniki opozicijskega četverčka SD, LMŠ, SAB in Levice so se ta teden dogovorili, da bodo v nizu jesenskih interpelacij to najprej vložili proti ministrici za izobraževanje Simoni Kustec. Bodo pa z vložitvijo počakali, dokler ministrica, ki je zbolela za covidom-19, ne ozdravi. Kustečeva pa medtem skrbno načrtuje nadaljevanje svoje profesorske kariere na fakulteti za družbene vede, s katero sodeluje tudi v času ministrovanja.