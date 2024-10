Lačnih 735 milijonov, v smeti pa milijarda ton hrane

V nadaljevanju preberite:

»Čeprav je Slovenija v svetovnem merilu zelo majhna donatorica razvojne pomoči in sredstev za nujni humanitarni odziv, je njen prispevek neprecenljiv ter izraz solidarnosti in odgovornosti,« je zunanja ministrica Tanja Fajon pospremila odprtje 12. slovenskih razvojnih dnevov z naslovom Za svet brez lakote. Država je za razvojno pomoč lani namenila skoraj 153 milijonov evrov oziroma 0,24 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND), kar 60 odstotkov zneska pa predstavljajo sredstva za oskrbo beguncev in migrantov ter oprostitev šolnin za študente iz držav Zahodnega Balkana.