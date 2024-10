Slovenija se že usmerja v povojno obnovo Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

V fokusu delitve slovenske humanitarne in razvojne pomoči sta zaradi objektivnih dejstev Ukrajina in Gaza, na dolgi rok pa prva prioriteta ostaja Zahodni Balkan. Predsednik vlade Robert Golob je priznal, da Slovenija nima več orožja, ki bi ga lahko poslala Ukrajini, zato ji letos namenja pet milijonov evrov humanitarne pomoči.

Okoli 15 milijonov evrov pa je na ministrstvu za zunanje zadeve, ki je koordinator razdeljevanja slovenske humanitarne in razvojne pomoči, na letni ravni namenjeno za krizna žarišča, kot so Ukrajina, Gaza, od evropske javnosti pozabljeni Južni Sudan in druga.

V primerjavi z Ukrajino je slovenskim humanitarnim in razvojnim organizacijam bistveno težje izvajati pomoč v Gazi. Ko je bil lani objavljen razpis za razvojne in humanitarne projekte v Gazi, se nanj ni prijavila nobena slovenska organizacija, saj tam nima nobenih zmogljivosti za izvedbo projektov.