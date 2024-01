Lani rekordno število nesreč, največ na območjih Bohinja in Tolmina

Število nesreč v gorah je preseglo predlansko rekordno število; gorski reševalci so namreč sodelovali pri 687 intervencijah. V to številko pa niso vključene intervencije gorskih reševalcev v času katastrofalnih poplav.

Kot so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS), so turiste reševali v 293 intervencijah, na 322 intervencijah so bile reševane osebe nepoškodovane. Največ nesreč je bilo na območju GRS Bohinj (90) in GRS Tolmin (84), največ se jih je zgodilo zaradi zdrsa (164) in nepoznavanja terena (146). Pri 295 intervencijah oziroma v 43 odstotkih je sodeloval helikopter.

V letu 2023 je bilo 28 nesreč s smrtnim izidom, leto prej pa 38.

Največ (139 oziroma 20 odstotkov) ponesrečenih je bilo v starostni skupini od 20 do 29 let. GRZS je izpostavila tudi izstopajoče intervencije v letu 2023, to so bila reševanja v času avgustovskih poplav, reševanje pod Triglavsko škrbino (GRS Bohinj), akcija na Kokrški Kočni (GRS Kranj), reševanje v steni Jerebice (GRS Bovec), poseben izziv je bilo tudi reševanje bika (GRS Škofja Loka).

Neupoštevanje osnovnih pravil

Podatki kažejo, da je intervencij in nesreč v gorah vse več, predvsem zaradi povečanega obiska gora. V zadnjih desetih letih se je število intervencij s 392 (leta 2013) povzpelo na skoraj 700 (687 v letu 2023). Lansko leto je z 20 več intervencijami v primerjavi z letom prej pokazatelj, da veliko obiskovalcev slovenskih gora še vedno ne upošteva osnovnih pravil, ki jih je treba upoštevati že pred odhodom v gore.

Prvo pravilo, preden se odpravimo v gore, je, da samokritično izberemo svojim zmožnostim in znanju primerno turo, se nanjo dobro pripravimo, se odpravimo dovolj zgodaj, upoštevamo in večkrat preverimo vremensko napoved na zanesljivih virih ter s seboj vzamemo vso potrebno opremo, ki jo moramo znati tudi uporabljati, opozarja GRZS.

Glede na aktivnosti v gorah, pri katerih so morali reševalci najpogosteje ukrepati, tako kot leto prej tudi v letu 2023 izstopajo hoja po poti (306 intervencij), plezanje (46), hoja po brezpotju (45) in aktivnosti v zraku (36). Kar 20-krat so gorski reševalci reševali pri nesrečah pri delu (gozdarske nesreče).

Poleg reševalnih akcij je bilo v letu 2023 tudi 56 iskalnih akcij. V 295 primerih gorskih nesreč, kar pomeni v 43 odstotkih, je pri reševanju sodeloval helikopter Slovenske vojske ali Policije.

Največkrat so reševali nepoškodovane osebe (v 322 intervencijah) in osebe z lažjimi poškodbami (164 intervencij).

V večini intervencij Slovenci

Zaradi lanskih katastrofalnih poplav je bilo od začetka avgusta dalje v slovenskih gorah občutno manj tujih turistov, tako da so bili, v nasprotju z letom prej, v nesrečah v večini primerov udeleženi Slovenci (405 intervencij) v 293 intervencijah pa tujci.

»Država bo morala poiskati ustrezno finančno vzdržno rešitev za pokrivanje stroškov reševalnih akcij, še posebej helikopterskih reševanj, ki v zadnjem času, tudi zaradi velikega povečanja števila reševanj tujih državljanov, hitro naraščajo. Turisti, ki zahajajo v slovenske gore, so velikokrat slabo pripravljeni, brez ustrezne opreme, velikokrat podcenijo zahtevnost slovenskih gora. Za ureditev širšega področja gorskega reševanja se v okviru ministrstva za obrambo skupaj z vsemi deležniki pripravljajo tudi vsebinski predlogi za sprejetje novega zakona o gorskem reševanju (npr. gasilci svoj zakon že imajo). Pri tem gorski reševalci še naprej vztrajamo pri svoji več kot 110-letni tradiciji prostovoljnega načina delovanja,« so zapisali v izjavi za javnost.

GRZS proaktivno sodeluje s predlogi v želji, da se uredi problematika plačljivosti gorskega reševanja.