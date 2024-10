Lastniki nepremičnin lahko preverijo njihovo vrednost

Geodetska uprava Republike Slovenije (Gurs) je v skladu z zakonom o množičnem vrednotenju izvedla postopek poskusnega izračuna posplošenih vrednosti nepremičnin. Vrednost nepremičnine lahko preverite na povezavi https://vrednotenje.gov.si/PI_JV/#/iskalnik.

Cilj in namen postopka sta, da se lastnike nepremičnin seznani s predlogom novih modelov vrednotenja prek javne razgrnitve predlogov modelov vrednotenja in s poskusno izračunanimi vrednostmi vseh nepremičnin na podlagi novih modelov.

Kakšne možnosti imajo lastniki nepremičnin?

Če lastnik nepremičnine ugotovi, da so podatki o nepremičnini v katastru nepremičnin neustrezni, lahko sproži postopek urejanja podatkov o nepremičninah v skladu z zakonom o katastru nepremičnin.

Če so podatki o nepremičninah v katastru nepremičnin pravilni in ustrezajo dejanskemu stanju, pa lastnik kljub temu meni, da je izračunana vrednost po njegovem mnenju nepravilna, lahko poda predlog spremembe modela vrednotenja prek obrazca. »Predloge sprememb vrednostnih con in vrednostnih ravni lastniki pošljejo na občino, v kateri se nahaja nepremičnina. Predloge sprememb novih modelov, vezane na vrednostne tabele, točkovnike, točkovne razrede in faktorje za izračun posplošene vrednosti pa pošljejo na Gurs,« pravijo na Gursu.

Morebitne pripombe bodo zbirali do 25. novembra 2024.

Modeli so usklajeni z občinami in strokovno javnostjo

Modeli vrednotenja in izračunane vrednosti v postopku poskusnega izračuna bodo odražale stanje trga nepremičnin na dan 1. januar 2024 ter stanje podatkov o nepremičninah v katastru nepremičnin na dan 10. junij 2024.

Kot pojasnjujejo na Gursu, so predlogi modelov vrednotenja usklajeni z občinami in strokovno javnostjo. »Modeli in poskusno izračunane vrednosti bodo razgrnjene za petinštirideset dni. V tem času bodo imeli vsi lastniki nepremičnin možnost vpogleda v bazo poskusnega izračuna na spletnem portalu Prostor (www.e-prostor.gov.si). V bazo bo možno vstopati prek naslova ali identifikacijske številke nepremičnine (parcela ali del stavbe). Vrednosti nepremičnin so izračunane na podlagi podatkov o nepremičninah, ki se vodijo v katastru nepremičnin, in na podlagi predloga modelov vrednotenja nepremičnin,« so zapisali.

Uveljavljanje posebnih okoliščin v skladu z zakonom v postopku poskusnega izračuna ni možno. Ta možnost bo dana šele po sprejemu uredbe o določitvi modelov vrednotenja in vzpostavitve evidence vrednotenja, predvidoma aprila 2025.