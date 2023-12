Lebnov nahrbtnik iz preteklosti za Goloba očitno pretežak

Predsednik vlade Robert Golob je v državni zbor poslal imeni kandidatov za ministra za javno upravo ter naravne vire in prostor. Za vodenje prvega predlaga poslanca Svobode Franca Propsa, za vodenje drugega pa aktualnega državnega sekretarja Jožeta Novaka.

Očitno je bil politični nahrbtnik Jureta Lebna, ki se je v zadnjih dneh omenjal kot kandidat za ministra za naravne vire in prostor, pretežak, zato se Golob zanj ni odločil. Leben je leta 2019 odstopil kot minister tedanje vlade Marjana Šarca, in sicer zaradi »afere maketa«. Še pred tem je na okoljskem ministrstvu opravljal delo državnega sekretarja. Po razkritju, da je napačno uporabljal oziroma prevedel svoj naziv Master of Science, pridobljen v Združenem kraljestvu, kot magisterij, je to mesto zapustil. Številni pa so verjetno že pozabili z afero z avtomobili znamke BMW še iz časa vlade Boruta Pahorja, pri katerih so bili zaznani znaki korupcije. Kršenje integritete pri Lebnu je protikorupcijska komisija potrdila tudi minuli mesec.

Leben se je na ugotovitev pritožil, kot je znano, je Komisija zoper Jureta Lebna vodila v zvezi z njegovim delovanjem pri obravnavi vloge za javno-zasebno partnerstvo za Letališče Edvarda Rusjana Maribor, ko je bil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo. Prijavo so dobili lani.

60-letni ekonomist Franc Props je dolgoletni direktor družbe SPL, sicer največje družbe za upravljanje z večstanovanjskimi stavbami v Ljubljani. Krajinski arhitekt Jože Novak je javnosti bolj znan kot predsednik uprave republiškega stanovanjskega sklada, ki se je prav tako kot Props moral umakniti s položaja.

Kandidata za kmetijskega ministra premier za zdaj ni predlagal. V javnosti je sicer zakrožilo ime Vojka Adamiča, upokojenega poklicnega vojaka. V tedanji Teritorialni obrambi in nato v Slovenski vojski je bil od 1980 do leta 2011, po svojih besedah je velik ljubitelj živali, ki se zdaj na kmetiji v bližini Ljubljane ukvarja z vzrejo koz, je pa tudi predsednik lokalnega odbora Gibanja Svoboda v Ivančni Gorici in generalni sekretar seniorjev največje vladne stranke. Ker naj bi bil Adamič trenutno v tujini, naj bi tega kandidata premier v imenovanje predlagal kasneje.

Zaslišanja kandidatov, ki bosta zapolnila dve od treh izpraznjenih mest v vladni ekipi Roberta Goloba, je pričakovati v prihodnjem tednu, morda že v ponedeljek.