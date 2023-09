Legalizacija konoplje je le pol poti

V nadaljevanju preberite:

Slovenija ima veliko raziskovalcev učinkov konoplje, proizvajalcev različnih izdelkov, tudi z evropskimi patenti, dobre izkušnje z zdavljenjem najtežjih primerov bolezni otrok, a tudi popolnoma nesmiselne omejitve. Pri tem ni osamljena, je povedal Jean Claude Scicluma, soustanovitelj Cellotexa, legalizacija medicinske uporabe kanabinoidov je le pol poti, druga polovica je normalizacija uporabe in podatki, da jih zdravniki lahko predpisujejo po standardih oskrbe bolnikov.

Na strokovni in poslovni konferenci o konoplji na Bledu je sekretarka v kabinetu predsednika vlade, ki je trenutno tudi zdravstveni minister, Metka Paragi povedala, da 80 odstotkov ljudi pri nas podpira uporabo konoplje v zdravstvene namene, 40 odstotkov pa jih z njo že ima izkušnje. Koalicijska pogodba predvideva ureditev tega področja, cilj pa je uničiti črni trg in da bodo pripravki iz konoplje dosegljivi in varni za slovenske bolnike. To podpirajo združenja onkoloških bolnikov, Europa Donna, pediatri in drugi. Opozorila je, da je nujen nov pogled na to rastlino, saj prihajajo številni novi dokazi o koristnosti.