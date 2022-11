Leljak po ugotovitvi občinske volilne komisije ni kršil volilne zakonodaje

Občinska volilna komisija v Radencih je danes zavrnila ugovor Gibanja Svoboda, da naj bi župan in županski kandidat Roman Leljak kršil volilno zakonodajo, ker naj bi na predčasnih volitvah vzel nežigosano glasovnico, jo obkrožil, objavil in pozneje raztrgal. Komisija je ugotovila, da očitane nepravilnosti niso vplivale na volilni izid.

Tudi pritožnik je v pritožbi navedel, da je sporno glasovnico kandidat Leljak raztrgal, je za STA pojasnil predsednik občinske volilne komisije v Radencih Zlatko Herceg.

Volilni odbor je po ugotovitvah volilne komisije prevzel 150 glasovnic za župana, predčasnih volitev se je udeležilo 135 volivcev, 15 neuporabljenih glasovnic pa je odbor vrnil komisiji, zato sporna glasovnica ni mogla vplivati na volilni izid.

Komisija je preverila tudi zapisnik volilnega odbora, v katerem naj bi bile po navedbah pritožnika nekatere kršitve. Te po ugotovitvah komisije niso bile v ničemer konkretizirane, nepravilnosti pa ni ugotovila. Na odločitev se je mogoče pritožiti na občinski svet do njegove prve seje.

Leljak je očitke v četrtek zanikal in dejal, da gre za njegovo diskvalifikacijo kot protikandidata kandidatu Gibanju Svoboda.

Po uradnem zaznamku volilne komisije je Leljak v sredo okoli 13. ure prišel v pisarno tajnice volilne komisije Sabine Gutalj. Pri Gibanju Svoboda so v četrtek zapisali, da je »nepooblaščeno in nezakonito iz kupa glasovnic vzel eno nežigosano glasovnico za župane, odšel v sosednjo pisarno ter na njej obkrožil svoje ime. To nežigosano glasovnico je fotografiral in fotografijo pozneje objavil na družabnem omrežju. Glasovnico je pozneje raztrgal.«

Po mnenju Gibanja Svoboda je šlo za hudo kršitev volilne zakonodaje, ker da je nepooblaščena oseba dobila nezakonit dostop do volilnega materiala in lahko pod vprašaj postavi zakonitost županskih volitev v občini.

Volilna komisija je obravnavala tudi poziv predstavnice Liste Romana Leljaka Mije Rožman za izločitev volilnega zaupnika Jožefa Šmelca, ki ga je predlagala stranka SD. Šmelcu so očitali, da je v sredo oviral predčasno glasovanje. Komisija je poziv zavrgla, saj komisija v tej fazi volitev nima pristojnosti, da bi lahko izločila volilnega zaupnika.