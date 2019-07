Lep, srčen del dneva za stanovalce doma in otroke

V večgeneracijskem centru v domu Danice Vogrinec sprejmejo vsak dan do 45 otrok.

Idej in želja glede skupnega preživljanja časa nikoli ne zmanjka.

}Ljubljana – Ko domovi za starejše v počitniškem času odprejo vrata otrokom in jih sprejmejo v varstvo, postane vse bolj živahno. Mladostno žuborenje tudi letos napolnjuje mariborski dom Danice Vogrinec, kjer je v varstvenem projektu v večgeneracijskem centru Štajerska trenutno okrog 45 otrok. Varstvo otrok izvajajo drugo leto, in to ne samo med poletnimi, ampak tudi med zimskimi in jesenskimi šolskimi počitnicami.Kako poteka varstveni projekt za otroke v mariborskem domu in kaj je njegov glavni namen: medgeneracijsko sodelovanje, priložnost, da se mladi in starejši dobro razumejo in krepijo občutek za solidarnost? Tina Sprogar, koordinatorica večgeneracijskega centra, je za Delo odgovorila: »Po končani dnevni aktivnosti se otroci skupaj z mentorji vrnejo v dom, pojedo kosilo, nato pa sledijo aktivnosti s stanovalci doma. To je zelo lep, srčen del dneva, ki veliko da stanovalcem in otrokom. S tem projektom želimo pomagati staršem šoloobveznih otrok, ki čez počitnice nimajo varstva, vsekakor pa tudi razbijamo tabuje o domovih za starejše, pomagamo pri detabuizaciji staranja in skrbimo za boljše medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje.«Kaj otroci in starejši v tem projektu skupaj počnejo, ustvarjajo, kako se družijo? Del vsakodnevnih dejavnosti je prilagojen tako otrokom kot stanovalcem. Sobivanje otrok in starejših v domu Danice Vogrinc, ki je tudi sicer znan kot inovativen pri raznih aktivnostih, navsezadnje je lani dobil prestižno nagrado kot najboljši dom za starejše v Evropi, Sprogarjeva opisuje takole: »Skupaj igrajo miselne igre, izvajajo karaoke, otroci učijo starejše uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ti pa nanje prenašajo znanje izdelave različnih izdelkov, učijo jih starih iger, kot so zemljo krasti, letalo, kdo se boji črnega moža. Poleg tega so starejši pravi mojstri v kartanju in tudi tega učijo otrok, pa folklore, petja ...« Vsi so se odlično zabavali ob nabrežju Drave, kjer so skupaj igrali košarko, badminton, otroci so hodili na hoduljah, starejši pa so jim bili v oporo. »Na koncu so vsi skupaj prav profesionalno pozirali fotografu, ki je v objektiv ujel trenutke sreče. Te prekrasne fotografije zdaj krasijo stene v domu, sobe naših stanovalcev, pa tudi sobice otrok, ki pri nas preživljajo počitniško varstvo. Idej in želja glede skupnega preživljanja časa nikoli ne zmanjka. Še posebej z veseljem pa otroci prisluhnejo starejšim, ko ti spregovorijo o svojem otroštvu, o šoli takrat in tudi o težkih časih, ki so jih preživeli.«Kakšen je urnik varstva v večgeneracijskem centru? Otroke sprejmejo ob sedmih zjutraj in po zajtrku se začnejo dnevne zunanje dejavnosti. Teh je veliko: enkrat je to obisk gasilcev, drugič policistov, potem ogled prostorov mariborske občine in preizkušanje v vlogi mestnih svetnikov. Ogledajo si črpališče pitne vode in se seznanijo s pomenom varovanja pitne vode. Udeležujejo se športnih aktivnosti, kjer jim usposobljeni mentorji odkrivajo osnove nogometa, košarke, odbojke, badmintona. Na dnevnem redu je lahko tudi obisk letališča, kjer si otroci med drugim ogledajo, kako potuje prtljaga. Ali pa obiščejo kadetnico in spoznavajo poklicem vojaka. Prav tako obiskujejo knjižnico in muzeje. Z gondolo se lahko povzpnejo na vrh Pohorja. Iz odpadnega olja izdelujejo sveče. Kot pravi Tina Sprogar, je vsak dan na urniku druga dejavnost. Potem je na vrsti kosilo, zatem pa že opisane aktivnosti s stanovalci doma.Koliko otrok lahko sprejmejo, ali ta varstveni projekt organizirajo v celotnem počitniškem obdobju? Varstvo je organizirano vsak dan počitnic, med 7. in 15. uro, glede prihoda in odhoda pa se tudi nekoliko prilagodijo, tako da otroci po potrebi pridejo prej ali odidejo pozneje. »Varstvo poteka celotno počitniško obdobje,« pojasnjuje Sprogarjeva, »med poletnimi, zimskimi in krompirjevimi počitnicami. Vsak dan lahko sprejmemo do 45 otrok.« To zanimivo in vsesplošno koristno počitniško varstvo v štajerskem medgeneracijskem centru v domu Danice Vogrinec izvajajo drugo leto, in kot pravi sogovornica, so prepričani, da ga bodo tudi v prihodnje.