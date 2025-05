»Leteči krožnik« na strehi Pomorskega muzeja

Delavci podjetja Gnom so na del palače Gabrielli, v kateri že 71 let deluje Pomorski muzej, včeraj spet postavili okroglo bakreno (in leseno) kupolo pagodaste oblike. Konec julija 1944 so namreč zavezniki tretjič bombardirali Piran, umrlo je devet meščanov, razbitih je bilo več poslopij, med drugim tudi tedanja kositrna kupola na Rotondi omenjene palače, zgrajene v klasicističnem slogu med letom 1849 in 1851 po zgledu podobne tržaške palače Rotonda Pancera. Slednjo je načrtoval arhitekt Matteo Pertsch.

Tako so delavci Gnoma zjutraj postavljali kupolo na vogalni stolp Pomorskega muzeja Piran. Foto Ubald Trnkoczy

Po bombardiranju so vrh Rotonde samo zabetonirali in večkrat zaman skušali preprečiti zamakanje. Pred časom so konservatorski načrt zaupali podjetju Gnom, ki je kupolo naročilo pri mojstru krovstva Andreju Šušteršiču iz Logatca. Kupola ima pet metrov premera, visoka je 2,5 metra, težka pa dve toni. Rekonstruirali so jo po slikovnem gradivu in meritvah iz lesenega (hrastovega) ogrodja in bakrene pločevine. Že ob petih zjutraj so deloma zaprli promet v mesto in letečemu krožniku podobno streho z dvigalom natančno umestili in privijačili na pripravljeni okrogel obod Rotonde.

Tako je pristala kupola iz Gnoma na streho vogalnega stolpa piranske palače Gabrielli, v kateri deluje Pomorski muzej. Foto Ubald Trnkoczy

Občina je za novo streho dela muzejske palače namenila 55.000 evrov. Jože Drešar iz Gnoma pravi, da bo preprečila zamakanje, da bo svetleči baker kmalu dobil patino in da spominja na streho znamenite piranske krstilnice. Staro mesto pa s takšnimi arhitekturnimi posegi vse bolj sije.