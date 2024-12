Levica in Svoboda z dopolnilom odpravili ugovor vesti farmacevtov

Odbor DZ za zdravstvo je z devetimi glasovi za ocenil, da je predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti primeren za nadaljnjo obravnavo. Ministrstvo za zdravje je v zakonu predlagalo ureditev ugovora vesti farmacevtov, a so poslanci Svobode in Levice z dopolnilom člen spremenili tako, da farmacevti ugovora vesti ne bi več mogli uveljavljati.

Vlada je predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti potrdila v začetku decembra in ga poslala v DZ. Dan kasneje so v koalicijskih strankah SD in Levica ter v poslanski skupini Svoboda opozorili na sporni člen, ki ureja ugovor vesti farmacevtov. Ob uveljavitvi člena bi se lahko zgodilo, da bi pacient zaradi ugovora po zdravilo moral v drugo lekarno, so opozorili v koaliciji.

Z ministrstva za zdravje so po očitkih sporočili, da bodo lahko poslanci med obravnavo predloga novele predlagano ureditev ugovora vesti farmacevtov predrugačili.

To so tudi storili, a so imeli glede načina predrugačenja drugačne poglede. V SD so predlagali črtanje spornega člena, a ta predlog ni prejel zadostne podpore odbora za zdravstvo.

Poslanci koalicijskih strank Svoboda in Levica so s spremembo člena določili, da farmacevti ugovora vesti ne morejo več uveljavljati, kar so utemeljili z zaščito pravic ranljivejših skupin. FOTO: Voranc Vogel

V Svobodi in Levici pa so predlagali spremembo člena. »Ne glede na zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, zdravstveni delavci, ki pri izvajalcih lekarniške dejavnosti izdajajo zdravila in izdelke za podporo zdravljenja in ohranitve zdravja, ugovora vesti ne morejo uveljavljati,« so zapisali v dopolnilu, ki ga je odbor ob podpori poslancev Svobode in Levice potrdil.

Kot so poslanci omenjenih poslanskih skupin zapisali v obrazložitvi, bi morebiten ugovor vesti magistra farmacije predvidoma vodil do omejenega dostopa do specifičnih zdravil, ki jih potrebujejo določene, med njimi tudi ranljivejše skupine oseb.

Hkrati je prvoten člen predvidel alternativno možnost oskrbe z napotitvijo pacienta v drugo lekarno, kar breme zagotovitve ustrezne oskrbe prelaga na pacienta. To so poslanci omenjenih poslanskih skupin ocenili za ustavno sporno rešitev.

DZ bo predlog novele obravnaval na četrtkovi izredni seji.