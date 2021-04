Ljubljanski UKC prodal vilo za 590.000 evrov

V nadaljevanju:

Savudrijski dom, ki je bil 61 let v lasti ljubljanskega kliničnega centra in ki ga je upravljal Sindikat KC Ljubljana , ima novega lastnika. Za 590.000 evrov ga je kot edini ponudnik kupilo podjetje Čista voda projekt, ki naj bi bilo povezano z imperijem srbskega poslovneža Miodraga Kostića . To podjetje je leta 2019 v neposredni bližini doma za 2,3 milijona evrov na dražbi že kupilo 18 hektarov zemljišča propadlega ljubljanskega podjetja Imos Holding. Tam zdaj nastaja luksuzni resort Petram , ki naj bi bil končan drugo leto.