Ljudmila Novak Janši: Vstani in pojdi. Slovenija ti bo hvaležna

Po politično poraznem letu za slovensko desnico se nadaljujejo razprtije med NSi in SDS oziroma prvakom slednje Janezom Janšo. Potem ko se je prvi dan po referendumih, na katerih so volivci podprli vse tri vladne zakone – o RTV, vladi in dolgotrajni oskrbi – in s tem zavrnili pobudnico referendumov, stranko SDS, vnel besedni boj med prvakom NSi Matejem Toninom in Janšo, se je danes oglasila Toninova predhodnica na čelu stranke Ljudmila Novak.

»Janez, namig. Ob očitnem majanju tvojega stolčka vstani in pojdi. Slovenija ti bo iskreno hvaležna,« je zapisala na družbenem omrežju twitter. Zapis je objavila kot odziv na njegov tvit, kako so Novakovo odstavili tisti, ki so ustoličili Tonina.

Tonin je v pogovoru za televizijo POP TV v ponedeljek zvečer povedal, da v vladi, ki bi jo sestavljal Janša, NSi ne bo več sodelovala. Na poraz desnice na nedeljskih referendumih se je sicer odzval že v nedeljo zvečer. Povedal je, da so bile vsebinske dileme po njegovem mnenju potisnjene v ozadje, ljudje so se ponovno odločali zgolj »za« ali »proti« politiki, ki jo pooseblja Janez Janša. Gre za letošnji že tretji poraz desne sredine, ki je najprej izgubila na parlamentarnih volitvah, nato še na predsedniških, čeprav je bil kandidat desnice boljši.

»Vsake volitve, v katerih se neposredno ali posredno pojavi Janez Janša, postanejo iracionalne in emocionalne,« je v nedeljo po referendumih zapisal Matej Tonin. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Na slovenski desnici je nujna temeljita samorefleksija o tem, kako delovati v prihodnje. Vsake volitve, v katerih se neposredno ali posredno pojavi Janez Janša, postanejo iracionalne in emocionalne,« je zapisal. Od korakov NSi je po njegovem mnenju odvisna prihodnost desne sredine, ki si zasluži novih zmag, sedanja vlada pa potrebuje tudi resno alternativo.

Predsednik SDS Janez Janša mu ni ostal dolžan: »Ko in če bo NSi delala in postala to, kar obljublja, bo na volitvah dobila vsaj 15 odstotkov in marsikaj bo lahko drugače. Dokler pa bo zgolj sledila sirenam in kritizirala tiste, ki se v teh razmerah še borijo ter na mestu načel imela vinjeto, bo životarila pod 10 odstotkov,« je na družbenem omrežju twitter zapisal Janša.