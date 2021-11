»Lockdown« pri severnih sosedih

7.45 Na Nizozemskem že tretja noč protestov in izgredov

V več nizozemskih mestih so v nedeljo zvečer že tretji dan zapored potekali protesti proti ukrepom za omejitev širjenja novega koronavirusa. Znova so izbruhnili tudi izgredi, ki pa so bili tokrat nekoliko manj nasilni kot prejšnji dve noči v Rotterdamu in Haagu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protestniki so v mestih Groningen in Leeuwarden na severu, v Enschedeju na vzhodu in Tilburgu na jugu uporabljali pirotehnične izdelke in uničevali lastnino. V Leeuwardnu je bila začasno prekinjena nogometna tekma, potem ko so navijači, ki zaradi omejitev nimajo dostopa na tekme, na igrišče metali petarde.

Tudi tokrat je policija več ljudi pridržala. Med drugim so zaradi nasilja aretirali pet izgrednikov v središču mesta Enschede blizu nemške meje, v Rotterdamu pa so jih prijeli 26, ker so prav tako med polčasom nogometne tekme policijo obmetavali s pirotehničnimi sredstvi, smetnjaki in drugimi predmeti.

Skupno je bilo v zadnjih dneh protestov proti najnovejšim omejitvam javnega življenja po navedbah policije in lokalnih medijev pridržanih že 130 ljudi.

Najnovejši protesti sledijo dvema dnevoma nasilja, ki je zaznamovalo zbiranje nasprotnikov ukrepov že v petek v Rotterdamu in soboto v Haagu. Policija, ki so jo izgredniki obmetavali s pirotehničnimi sredstvi, kamni, obenem pa so zažigali kolesa in avtomobile, je takrat uporabila vodne topove, v Rotterdamu pa je celo streljala.

Na Nizozemskem je zaradi zaostrenih epidemioloških razmer pred dobrim tednom dni začelo veljati tritedensko delno zaprtje javnega življenja s strogimi omejitvami glede delovanja restavracij, trgovin in športnih dogodkov.

Državo so že januarja doleteli najhujši izgredi v štirih desetletjih, potem ko je začela veljati nočna omejitev gibanja. A eden še strožjih ukrepov morda šele prihaja. Nizozemska vlada namreč razmišlja, da bi necepljenim proti covidu-19 prepovedala vstop v bare in restavracije.

7.00 Tudi v Belgiji, na Slovaškem in Češkem zaostreni protikoronski ukrepi

Medtem ko v Avstriji od danes velja ponovno zaprtje javnega življenja za vse, na Slovaškem in Češkem velja zaprtje javnega življenja za necepljene, v Belgiji pa širijo uporabo covidnega potrdila. V Avstriji bo od februarja za vse obvezno cepljenje proti covidu-19.

Avstrija od danes tudi zaostruje pogoje za vstop v državo. Za prehod meje je obvezno bodisi potrdilo o cepljenju proti covidu-19 ali prebolelosti ali negativnem izvidu testa PCR. Izjema so dnevni migranti.

Za dnevne migrante, med katere spadajo, denimo, tisti, ki prečkajo mejo zaradi službe, šole, študija in družinskih razlogov, bo veljalo pravilo PCT (preboleli, cepljen ali negativni test na okužbo z novim koronavirusom), ki vključuje tudi testiranje z antigenskimi testi pri uradnih izvajalcih.

Na Slovaškem od danes velja zaprtje javnega življenja za necepljene. Pravilo PC (preboleli in cepljeni proti covidu-19) velja za hotele, gostinske lokale ter prireditve.

Pogoj PC za hotele, gostinske lokale, storitve in prireditve od danes velja tudi na Češkem. Poleg tega naj bi v podjetjih znova uveljavili hitro testiranje na okužbo z virusom sars-cov-2.

V Belgiji pa je od danes obvezno delo od doma vsaj štiri dni na teden. Obveznost nošenja zaščitnih mask so razširili na vse javne prostore, covidno potrdilo pa bo med drugim obvezno na vseh javnih dogodkih.

6 .30 Avstrija zaprta

V Avstriji lahko od danes domove zapuščajo le izjemoma, denimo za nakup nujnih potrebščin, odhod na delo in v šolo ter za rekreacijo. Odprte bodo le trgovine z nujnim blagom, zaprti pa gostinski obrati in hoteli ter kulturne ustanove.

Za cepljene proti covidu-19 in prebolele bo zaprtje trajalo največ 20 dni oziroma do 13. decembra, ko se bo samodejno izteklo. Po desetih dneh bodo odločali o morebitnem podaljšanju ukrepa. Od sredine decembra bo v javnem življenju znova veljalo pravilo preboleli, cepljeni (PC). Za tiste, ki se proti covidu-19 ne bodo cepili in ga niso preboleli, se bo zaprtje tako nadaljevalo.

V vseh javnih zaprtih prostorih je od danes obvezna uporaba zaščitnih mask tipa FFP2, tudi na delovnem mestu. Tam še naprej velja pravilo 3G oziroma PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Kljub zaprtju šole in vrtci načeloma ostajajo odprti, a prisotnost pri pouku ni obvezna. Oblasti ljudi pozivajo, naj otroci ostanejo doma, če je le mogoče.

V nasprotju s prvotnim predlogom pa bo kljub zaprtju dovoljena uporaba žičniških naprav. Smučarji bodo morali predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PC. V zaprtih žičniških napravah bodo morali nositi maske tipa FFP2.