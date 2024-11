Logarjevi dajejo prednost posamezniku in družini pred državo

V nadaljevanju preberite:

Program stranke Anžeta Logarja, ki se bo uradno imenovala Demokrati., je napisan na 45 straneh ne preveč gostobesednega teksta. Osnovnim vrednotam stranke sledijo programske smernice za ključna področja družbenega in političnega življenja v Sloveniji. Program, ki tu in tam vsebuje tudi nekaj konkretnejših ukrepov, je spisan za naslednje desetletje, do leta 2034.

Osnova za program stranke Demokrati so programska izhodišča strokovnih svetov Platforme sodelovanja, o posameznih tematikah pa so se v stranki posvetovali tudi z zunanjimi strokovnjaki. Cilj nove stranke na desni sredini je »oblikovati močan politični tretji steber s poudarkom na skupnih programskih izhodiščih za prihodnji razvoj Slovenije. Politična širina predstavlja najboljši temelj za stabilen in trajnosten razvoj države ter skupnosti.«