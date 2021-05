Lovec v občini Žetale ustrelil prvega medveda na tem območju

Lani manj konfliktov z medvedom

V noči s torka na sredo je v bližini naselja Čermožiše v občini Žetale tik ob hrvaški meji lovec ustrelil okoli tri leta starega medveda, ker ga je presenetil med lovom. V Lovski družini Žetale ne pomnijo, da bi se na tem območju kdaj znašel rjavi medved, poroča več medijev.Predsednik Lovske družine Žetaleje dejal, da je popolnoma nepredstavljivo, da se je medved nahajal na njihovem območju, je že v sredo na spletu poročal Štajerski tednik.Predsednik ptujsko-ormoške Zveze lovskih društevje za Večer dejal, da je Lovska družina Žetale o dogodku uradno obvestila tako lovsko inšpekcijo kot pristojno območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije. Kaj več bodo o okoliščinah odstrela medveda v Halozah povedali po razjasnitvi vseh okoliščin dogodka.Po neuradnih podatkih, ki jih navaja Štajerski tednik, naj bi v bližnjem Džurmancu na Hrvaškem avto zadel še enega medveda, ki ga zaenkrat še niso našli. Ranjen medved je za okolico zelo nevaren, zato pristojni opozarjajo na previdnost.V zadnjih tednih se medvedi pojavljajo na območjih, kjer jih ljudje niso vajeni. Konec marca so denimo medveda opazili na območju Uršlje gore, kasneje tudi na območju Pohorja in Kozjaka, pa tudi na območju Petrovč, Radeč in Lipoglava.Kot je spomladi za STA pojasnil profesor za ekologijo in upravljanje prostoživečih živali z oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, je lansko leto pri nas izstopalo po obrodu bukve, bukovega žira, ki je priljubljena hrana medveda in eden ključnih prehranskih virov v jesensko-zimskem času in celo do zgodaj pomladi v letu po obrodu.V letih, ko je obrod močan, se medvedi pomaknejo v sestoje z bukvijo in tam dolgo ostanejo, zmanjša se tudi pogostnost konfliktov med človekom in medvedom. Tako je verjetno tudi zaradi obilnega obroda bukve bilo lani v Sloveniji številčno manj konfliktov med človekom in medvedom v primerjavi s predhodnim letom, ko je sicer številka bila rekordno visoka. Za letos pa strokovnjaki pričakujejo ponovno rast števila konfliktov.Srečanja med človekom in medvedom v naravi so sicer redka, saj je medved previdna žival, ki človeka praviloma dojema kot nevarnost in se mu zato izogiba. Strokovnjaki vsem obiskovalcem narave, ki se gibljejo na območju prisotnosti medveda, svetujejo, da se držijo nekaterih priporočil. Med drugim naj pri sprehodu v naravi opozarjajo na svojo prisotnost in naj imajo pse na povodcih.