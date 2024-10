Luka Koper bi v zaledju nadaljevala Časarjeve načrte

V nadaljevanju preberite:

Predstavniki Luke Koper so pred dnevi obiskali ministrstvo za naravne vire in prostor zaradi projektov logističnih centrov na Orleški gmajni in v Beltincih, ki jih je pred šestnajstimi leti načrtovala takratna uprava Roberta Časarja. Ta je bil prav v zvezi z nakupi tamkajšnjih zemljišč obtožen zlorab in v zadevi Orleške gmajne tudi pravnomočno obsojen na zaporno kazen. Za izvedbo teh projektov pa potrebujejo spremembe prostorskih aktov.

Na ministrstvu za naravne vire in prostor so v zvezi z obiskom predstavnikov Luke Koper, ki je zabeležen tudi na portalu Erar, pojasnili, da sta jim predstavila naložbene projekte, za katere potrebujejo državni oziroma občinski prostorski načrt. Gre za gradnjo logističnih centrov v Beltincih, kjer je Luka lastnica 65 hektarjev zemljišč, in na Orleški gmajni pri Sežani, kjer ima 63 hektarjev zemljišč. Prav tako na obstoječi lokaciji v Sežani, s katero upravlja njihovo hčerinsko podjetje Adria Terminali, že predhodno načrtujejo tudi širitev skladiščnih površin in parkirišč

