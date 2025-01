Luki Koper se je izšlo precej bolje, kot je kazalo

V nadaljevanju preberite:

Luka Koper je končala presenetljivo dobro poslovno leto in celo z nekaj rekordi, čeprav je pred enim letom zaradi krize v Rdečem morju in zaradi vojne na Bližnjem vzhodu slabo kazalo.

V prvih mesecih leta 2024 so zaznali zmanjšanje pretovora kontejnerjev, jeseni se je vse obrnilo: imeli so rekordno število pretovorov in na koncu celo absolutno največji pretovor kontejnerjev do zdaj – 1,133 milijona kontejnerjev ali šest odstotkov več kot leto prej.

Za primerjavo: na tržaškem kontejnerskem sedmem pomolu, ki ga upravlja Trieste Marine Terminal v lasti švicarskega ladjarja MSC, so lani pretovorili 730.451 kontejnerjev ali 1,6 odstotka manj (že drugo leto zapored).