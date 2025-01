Borza v Ljubljani je lani zabeležila rekordno rast

Indeks SBI TOP je lani dosegel zelo visoko rast, saj se je njegova vrednost na letni ravni zvišala za 33 odstotkov. Ta izjemni porast je dodatno podkrepljen z več kot 40-odstotno rastjo ob upoštevanju dividend, kar indeks postavlja med najuspešnejše regionalne in globalne indekse.

Ta uspeh je tudi posledica rekordnih izplačil dividend. NLB je izstopala z izplačilom 220 milijonov evrov, medtem ko so tudi Krka, Luka Koper, Sava Re, Petrol, Cinkarna Celje in Telekom Slovenije navdušili vlagatelje z visokimi dividendami. Zavarovalnica Triglav je posebno pozitivno presenetila z nadpovprečno visoko dividendo, kar glede na pričakovane izplačane škode po naravnih nesrečah ni bilo samoumevno.

Indeks se ponaša z visokim donosom na lastniški kapital (ROE), ki znaša 15,5 odstotka. To izraža učinkovito profitabilnost, ki jo SBITOP ustvarja iz lastniškega kapitala, kar je primerljivo z najboljšimi svetovnimi borznimi indeksi. Visoka donosnost je ključna privlačnost indeksa, ki lahko privabi tako domače kot tuje vlagatelje, saj je pokazatelj sposobnosti podjetij v indeksu, da ustvarjajo dobiček iz vloženih sredstev.

Poleg tega je indeks značilen po zmernih ravneh zadolženosti. Razmerje med neto dolgom in EBITDA je 0,85, kar kaže na preudaren pristop k upravljanju dolga v primerjavi z drugimi borznimi indeksi, ki so morda izpostavljeni višjim finančnim tveganjem. To je še posebno pomembno v času finančne negotovosti, saj manj zadolžena podjetja lažje obvladujejo morebitne ekonomske pretrese.

Privlačni donos dividend

Indeks SBITOP prav tako izstopa z atraktivnim donosom od dividend, ki znaša 6,3 odstotka. To je eden izmed višjih donosov med obravnavanimi indeksi in predstavlja pomembno lastnost za vlagatelje, ki iščejo redne prihodke iz svojih naložb. Pogled na razmerje cena/knjigovodska vrednost (P/B) v višini 1,18 in na razmerje cena/dobiček (P/E) na ravni 7,72 nam pove, da so delnice, ki sestavljajo indeks SBITOP, morda atraktivno vrednotene glede na njihovo knjigovodsko vrednost in dobičkonosnost. Takšna vrednotenja so znak, da trg priznava stabilnost in potencial rasti podjetij znotraj indeksa, kar je privlačno za vlagatelje, ki iščejo vrednost.

Visoka izplačila dividend, pričakovano tudi v prihodnjih letih, so zgolj rezultat stabilnega in rastočega poslovanja, ki temelji na preteklih strategijah in investicijah. Dodatno prednost prinašajo zdaj nizka zadolženost podjetij in ugodne, ponekod celo »preatraktivne« tržne vrednosti domačih delnic, ki vlagateljem dajejo zanimive priložnosti za naložbe. Obetavno je tudi, da skoraj vsa podjetja načrtujejo rast poslovanja v prihodnjih letih, nekatera celo zelo krepko.

INFOGRAFIKA: Delo

Lani je bila vodilna po celotnem donosu, ki upošteva tako rast tečaja kot izplačano dividendo Cinkarna Celje – vlagateljem je ponudila 66,67-odstotni donos. Sledila ji je NLB s 64,08 odstotka. To potrjuje ne le močno poslovanje, ampak tudi atraktivno vrednotenje teh podjetij. Tudi Sava Re in Petrol sta dosegla odlične rezultate s 50,48 in 44,67-odstotno rastjo donosov.

Za letos slovenska podjetja napovedujejo stabilno rast in dobiček: novomeška Krka pričakuje rast čistega dobička na 354 milijonov evrov, NLB ohranja prihodke nad 1,2 milijarde evrov in meri na prevzeme z zmogljivostjo do štiri milijarde evrov. Telekom Slovenije načrtuje povečanje prihodkov in dobička, medtem ko Zavarovalnica Triglav napoveduje občutno povečanje dobička s ciljem podvojitve dobička do leta 2030.

Dobri obeti tudi za letos

Ob upoštevanju ekonomskih in tržnih razmer, kjer Umar napoveduje 2,4-odstotno rast BDP za Slovenijo v letošnjem letu, ter pozitivnih učinkov morebitnih nadaljnjih rezov obrestnih mer Evropske centralne banke (ECB) lahko pričakujemo, da bo indeks SBITOP nadaljeval z dobrimi rezultati tudi letos.

Mnoga podjetja, kot so Petrol, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije in NLB, ki so del indeksa, zagotavljajo ključne storitve slovenskim gospodinjstvom, ki bodo zaradi pričakovane rasti plač verjetno povečala svojo potrošnjo. To bi skupaj s predlagano uvedbo individualnih trgovalnih računov lahko še dodatno spodbudilo aktivnost na domačem borznem trgu.

Stabilno poslovanje, nizka zadolženost in visoke dividende domačih blue chip podjetij skupaj z napovedmi gospodarske rasti, umirjanjem inflacije in zniževanjem obrestnih mer ustvarjajo obetavno ozadje za slovenski delniški trg v letošnjem letu. Ta kombinacija dejavnikov ne samo da krepi temelje za trajnostno rast, ampak tudi zmanjšuje tveganja, ki jih prinašajo ekonomska nihanja. To trgu omogoča, da lahko učinkoviteje izkoristi priložnosti.