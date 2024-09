Madžarski poslanec sedi na dveh vse bolj majavih stolih

V nadaljevanju preberite:

Upravno sodišče RS je zavrnilo tožbo poslanca narodne skupnosti Ferenca Horvátha proti opozorilu o nezdružljivosti funkcij, s katerim je Komisija za preprečevanje korupcije leta 2019 ugotovila nezdružljivost poslanske funkcije z dejavnostjo zastopanja v Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti (PMSNS). Poleg tega je pripadnik madžarske skupnosti Attila Kovács državni zbor pozval, naj ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata poslancu Horváthu, ker je v nasprotju z zakonom član programskega odbora RTV Slovenija za madžarski narodnosti program.

Upravno sodišče se je v sodbi tudi vsebinsko opredelilo, da funkciji nista združljivi in da v primeru PMSNS ne gre za izjemo, za katero določbe glede nezdružljivosti funkcij ne bi veljale. Komisija na sodbo opozarja tudi v luči predloga sprememb zakona o poslancih, ki je trenutno v parlamentarni proceduri in bi tovrstno hkratno opravljanje funkcij omogočil, so danes sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).