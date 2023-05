Majhni inštituti v velikih težavah

V nadaljevanju preberite:

Na začetku prejšnjega leta je začel veljati dolgo pričakovani novi zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Korenito je spremenil financiranje javnih raziskovalnih zavodov in jim dopustil veliko avtonomijo pri porabi sredstev. Vendar je zakon hkrati predpisal visoke zahteve, ki jih morajo ti zavodi dosegati za ohranitev svojega statusa in ki bodo pomenile velike težave predvsem za manjše inštitute.