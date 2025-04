Maljevac: Skrbi za starejše ne more določati dobiček

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za solidarno prihodnost o tem ni bilo obveščeno, se je na poročanje portala Necenzurirano, da naj bi se avstrijska družba SeneCura umaknila iz slovenske mreže domov starejših in prodala sedem domov, v katerih je nastanjenih 851 stanovalcev, odzval minister Simon Maljevac. V SeneCuri, ki upravlja drugo največjo zasebno mrežo domov s koncesijo pri nas, pravijo, da ne komentirajo informacij, ki zadevajo poslovne spremembe ali projekte novogradenj. »Marca smo odprli nov dom v Pivki, kar jasno potrjuje, da SeneCura ostaja trdno prisotna v Sloveniji,« so sporočili.

»Če navedbe držijo, primer SeneCura razkriva tveganja prepuščanja skrbi za starejše trgu,« je včeraj dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki pravi, da ministrstvo o nameravani prodaji ni bilo obveščeno. Koncesionarja so pozvali k razjasnitvi poročanja medijev, o potencialnih kupcih, uresničevanju namena skrbi za starejše v teh razmerah ter o izpolnjevanju obveznosti iz koncesijskih pogodb, še posebej na lokacijah, kjer objekti še niso zgrajeni ali v celoti operativni. Odgovore pričakujejo do jutri zjutraj. Minister Maljevac je pri tem še poudaril: »Javna mreža domov za starejše je hrbtenica sistema – starejši niso tržno blago.«

Denis Sahernik, sekretar SSZS, pravi: »Ves čas zagovarjamo stališče, da mora država skrbeti za razvoj javne mreže, v kateri si lahko uporabniki sami izberejo zanje najustreznejšega izvajalca, javni zavod ali koncesionarja, pri tem pa ne smejo biti diskriminirani. Poudarjamo, da se morajo dosledno upoštevati zakonodaja in sprejeti strateški dokumenti. Demografske projekcije in analize namreč jasno kažejo, kje so potrebe po širjenju javne mreže.«