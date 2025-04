Dejanski stroški so višji, kot je dvig oskrbnin v domovih

V nadaljevanju preberite:

Ob redni marčni uskladitvi cen v domovih za starejše – pri čemer je ministrstvo za solidarno prihodnost napovedalo, da se oskrbnine v povprečju ne bodo dvignile za več kot 0,7 odstotka – je vloge za dvig cen do zdaj poslalo 95 zavodov, od tega 53 javnih in 42 koncesionarjev. Na ministrstvu vloge še pregledujejo, zato podatkov o novih cenah po posameznih kategorijah oskrbe še nimajo.

Cene oskrbe druge ter tretje kategorije A in B so zaradi uskladitve dodatka za pomoč in postrežbo 1. marca zvišali v vseh zavodih. Ceno oskrbe prve in četrte kategorije je zvišalo 94 zavodov, samo eden je ni, to je Dom svetega Jožefa v Celju.

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije si želijo, da bi stanovalci v sistemu dolgotrajne oskrbe plačevali čim manj, saj je bila glavna težava prejšnjega sistema v tem, da je večino stroškov prevalil na stanovalce in njihove svojce, kar je povzročalo velike stiske. »Pomembno pri tem pa bo, da bo država iz novega vira za dolgotrajno oskrbo in proračuna dejansko pokrila celotno razliko do dejanskih stroškov, ki jih bodo imeli izvajalci dolgotrajne oskrbe, in jim tako omogočila vzdržno poslovanje in razvoj. Žal v preteklosti dostikrat ni bilo tako,« ugotavlja Denis Sahernik, sekretar SSZS.