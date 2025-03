Število javnih izvajalcev pomoči na domu upada, v porastu so zasebniki

V nadaljevanju preberite:

Število uporabnikov pomoči družini na domu se iz leta v leto povečuje, izjema je bilo koronsko leto 2020, ko je število prehodno rahlo upadlo. Število javnih izvajalcev se zmanjšuje, povečuje pa se število zasebnikov. Povprečna starost uporabnika te storitve leta 2023, ki lahko prejme največ 20 ur te pomoči na teden, je bila 83,18 leta. Po podatkih Inštituta RS za socialno varstvo je bilo konec tega leta na čakalnih seznamih najmanj 1938 ljudi, število pa je verjetno še višje.

Pomoč družini na domu so konec leta 2023 prejemali 9004 uporabniki, število vseh v tem letu pa je bilo 13.240. Izvajalci storitve ocenjujejo, da bi se v pomoč družini na domu lahko vključilo še najmanj 386 ljudi, ki tega iz različnih razlogov ne storijo, vendar je tudi ta številka verjetno še precej višja, pravi Aleš Istenič, raziskovalec na raziskovalno-projektnem oddelku Inštituta RS za socialno varstvo (IRSSV). Še najmanj 220 uporabnikov pa bi potrebovalo večji obseg storitve, kot jo prejemajo, in sicer povprečno 5,2 ure na teden več.

Starejših od 65 let je že 95,4 odstotka uporabnikov. V letu 2023 so bili trije uporabniki mlajši od 18 let. V 71 občinah storitve niso na voljo vse dni v tednu, dopoldne in popoldne. Socialnih oskrbovalk primanjkuje, so preobremenjene, se starajo, zaradi vsega tega je tudi več bolniških odsotnosti.