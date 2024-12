Marjan Podgoršek postal novi direktor SB Trbovlje

Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje (SBT) je za direktorja te osrednje zasavske zdravstvene institucije imenoval mag. Marjana Podgorška, strokovna direktorica pa bo v novem mandatu zdravnica Tadeja Jelenko.

K imenovanju direktorja mora soglasje podati še ustanovitelj, je sporočil Tomaž Krišelj, predsednik sveta zavoda.

Kot je dodal, je svet zavoda ob imenovanju ocenil, da sta prijavi Podgorška in Jelenkove s programom dela zelo dobri in imata vizijo glede nadaljnjega dela SBT.

Ohranjanje bolnišničnih oddelkov

Sicer pa se bo novo vodstvo trudilo sanirati poslovanje. »Seveda ob ohranjanju standardov kakovosti ter ohranitvi bolnišničnih oddelkov,« je pomenljivo dodal Krišelj.

Naj spomnimo, da je Marjan Podgoršek funkcijo v. d. direktorja SBT nastopil 1. oktobra letos, ko je SBT beležila za 2,5 milijona evrov preteklih izgub, kar na letni ravni predstavlja od tri do 3,5 milijona evrov, slaba pa je bila tudi njena likvidnost. Že tedaj je Podgoršek Zasavcem zagotovil, da »dejavnost SBT ni ogrožena«. Njihove težave, je dejal, so podobne, kot jih ima vse slovensko zdravstvo.

Že v vlogi v. d. si je za cilj postavil, da v letu dni sanira izgubo SBT in pride do pozitivne ničle. Ukrepal bo na treh področjih, je novinarjem sporočil sredi oktobra, najprej pa, da bo pod lupo vzel čezmerne stroške. »Rasti so bile na nekaterih področjih daleč čez mero,« je dejal in omenil nenujne prevoze, ki so se glede na leto 2023 povečali za več kot 300 odstotkov. Poleg zniževanja stroškov bo naloga novega vodstva SBT tudi zniževanje porabe tako zdravstvenega materiala kot drugih materialov ter optimizacija v organizaciji dela in bolj učinkovito »zaračunavanje storitev«.

Stanje, ki ga je kot v. d. prevzel, ni bilo dobro,« je jeseni še javno priznal v. d. direktorja Podgoršek, sicer magister znanosti poslovodstva in organizacije z Gorenjske, ki je vedejevsko funkcijo oktobra prevzel za največ eno leto. Na čelu SBT je nadomestil Metoda Kurenta, ki je v vrhu SBT pristal jeseni 2021, za časa Janeza Poklukarja, zdravstvenega ministra v zadnji Janševi vladi.