V trboveljski bolnišnici se ni bati radikalnih rezov

Zasavje je danes tudi od ministrice za zdravje dr. Valentine Prevolnik Rupel dobilo zagotovilo, da država Splošne bolnišnice Trbovlje (SBT) ne namerava zapreti. To je že drugo zagotovilo pristojnih z vlade, da se Zasavju ni treba bati, da bi država zaprla to osrednjo regijsko, v slovenskem merilu pa najmanjšo zdravstveno institucijo. Da načrtuje kandidirati za mesto direktorja in izpeljati sanacijo SBT, ki jo pesti več kot dvomilijonski pretekli dolg, je potrdil tudi v. d. direktorja Marjan Podgoršek.

Valetina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje FOTO: Črt Piksi/Delo

»O tem (zapiranju SBT, o. p.) se sploh ne pogovarjamo. Pogovarjamo se o tem, kako čim bolj učinkovito organizirati zdravstveno oskrbo, da bo ljudem čim bolj dostopna,« je dejala Prevolnik Ruplova, ki pa jo trenutno še skrbi »realizacija določenih aktivnosti«: »Določena reorganizacija procesov znotraj SBT bo vsekakor potrebna in s tem smo se strinjali vsi.«

Spomnimo, da je zasavskim županom sredi oktobra že državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež povedal, da država ne načrtuje racionalizacije v zdravstvu, ki bi imela za posledico zaprtje SBT – ne glede na njene finančne in kadrovske težave.

Likvidnost na prvem mestu

Da se SBT s temi še vedno otepa, ni nobena skrivnost. Ali kot je dejal Podgoršek, ima SBT kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne težave. Po njegovih podatkih je reševanje likvidnosti prednostna naloga, s čimer je seznanjeno tudi ministrstvo. Načrtujejo najem 1,950 milijona evrov kratkoročnega posojila, s katerim bodo poplačali dobavitelje in pri tem računajo tudi na pomoč ministrstva, je še pojasnil.

Marjan Podgoršek, v. d. direktorja SBT. FOTO: Roman Šipić/Delo

Oktobra, ob nastopu Podgorška na funkcijo v. d. direktorja, je SBT poravnavala še aprilske račune. »V tem času smo imeli nekaj izterjav, ki jih je bilo treba prednostno poplačati, tako da zdaj poravnavamo še majske račune,« je povedal. Verjame, da jim bo s pomočjo »politike 90-dnevnih plačilnih rokov«, ki so jo začeli izvajati, uspelo obveznosti zmanjšati za vsaj tri mesece. »Upam, da nam bo to pomagalo znova zapreti likvidnostne klešče,« je še dejal in dodal, da je kljub težavam investicija v novo bolnišnično kuhinjo »v polnem teku«.

Sestanek z ministrico je Podgoršek ocenil za konstruktiven, bo pa še treba marsikaj postoriti na področju organizacije, informacijskih rešitev, je dejal.

Pod drobnogled so vzeli čakalne vrste

Pred 14 dnevi so v SBT začeli podrobneje pregledovati čakalne vrste. To ministrico »še posebej veseli«, saj da gre za ukrep, ki ga v vseh regijah »spodbuja tudi ministrstvo – da se pokliče ljudi, ki najdlje čakajo na pregled, in se jim ponudijo prosti termini«.

Zasavcem se tudi ni treba bati kakršnih koli radikalnih rezov na področju urgentnega centra. Kot je dejala ministrica, njeno ministrstvo pripravlja prenovo sistema zagotavljanja nujne medicinske pomoči v vseh regijah oziroma vseh urgentnih centrih v državi: »Tudi v zakonu o zdravstveni dejavnosti so predvidene rešitve, ki bodo ta proces pospešile.«

Sicer pa bo v SBT med drugim treba prenoviti strukturne procese, reorganizirati delo v urgentnem centru, je potrdila tudi v. d. strokovne direktorice SBT dr. Tadeja Jelenko. »Moj cilj je, da čim več bolnikov dobi termine in da se SBT usmeri v zdravljenje bolezni, za katere smo najbolj usposobljeni in za katere je v Sloveniji najdaljša čakalna doba, mi pa jih znamo izvajati. Naši zaposleni so se pripravljeni še naprej truditi,« je še zagotovila.

SBT se lahko pohvali zlasti z dvema programoma, s katerima pokriva celotno državo: to je z enoto za žilne pristope in s programom hematološke ambulante, Jelenkova pa vidi »zlate rezerve« tudi na področjih kardiologije in kirurgije.