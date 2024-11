Marko Lovše nov državni sekretar na ministrstvu za obrambo

Vlada je na današnji seji za državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo imenovala dosedanjega generalnega sekretarja ministrstva Marka Lovšeta. Za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na ministrstvu pa je imenovala dosedanjo namestnico generalnega sekretarja Vanjo Svetec Leaney, so po seji vlade sporočili z ministrstva za obrambo.

Lovšeta, ki je doslej opravljal funkcijo generalnega sekretarja ministrstva za obrambo, je vlada imenovala na predlog ministra za obrambo Boruta Sajovica. Funkcijo bo začel opravljati v petek, pred imenovanjem pa ga je vlada razrešila z mesta generalnega sekretarja na ministrstvu za obrambo.

Lovše je bil vrsto let zaposlen v upravi za zaščito in reševanje, kjer je opravljal različne dolžnosti na področju logistike, opremljanja, financ in odnosov z javnostjo. Od leta 2018 je bil med drugim svetovalec predsednika vlade za odnose z javnostjo, kasneje pa vodja kabineta ministra na ministrstvu za finance in sekretar v generalnem sekretariatu finančnega ministrstva. Bil je tudi član upravnega odbora sklada za financiranje razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško.

V petek bo začela opravljati funkcijo tudi Vanja Svetec Leaney, ki jo je vlada na predlog ministra Sajovica imenovala za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na ministrstvu za obrambo, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev, do 21. maja 2025.

Magistrica pravnih znanosti je na ministrstvu za obrambo zaposlena od leta 2000, kjer je najprej opravljala delo pravne svetovalke v Generalštabu Slovenske vojske, bila je tudi pravna svetovalka pri poveljniku Euforja v Bosni in Hercegovini.

Po vrnitvi v domovino je prevzela mesto načelnice sektorja za pravne zadeve v Generalštabu Slovenske vojske. Bila je tudi načelnica sektorja za kadre, leta 2020 pa je bila imenovana za vodjo kadrovske službe ministrstva za obrambo. V letih 2020 do 2022 je bila vodja sektorja za sistemske obrambnopolitične zadeve v direktoratu za obrambno politiko ministrstva za obrambo.