Marsikdo ne ve, kakšne pravice mu pripadajo

V nadaljevanju preberite:

Do včeraj je v Sloveniji za začasno zaščito zaprosilo 5917 državljanov Ukrajine, 2396 med njimi so pristojni status že priznali. Predvidoma prihodnji teden naj bi vlada obravnavala interventni zakon, ki naj bi odpravil pomanjkljivosti zakona o začasni zaščiti, ki so se do zdaj pokazale v praksi. Tudi izzive na področju zdravstvenega varstva beguncev.

Problem tako glede zdravstvenih kot drugih vprašanj med tistimi, ki so na zasebnih naslovih, je precej pogosto to, da ne vedo, kakšne pravice jim pripadajo, niti kam naj se obrnejo. Pristojni zagotavljajo, da iščejo nove načine za komuniciranje.