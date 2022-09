Marta Kos odstopila kot podpredsednica Gibanja Svoboda

Marta Kos, ki se je umaknila iz predsedniške tekme, je včeraj odstopila z mesta podpredsednice stranke. Potrdila pa nam je, da ostaja članica stranke.

»Kot sem zapisala v obrazložitvi odstopne izjave, je moje življenje po umiku iz kandidature za predsednico republike dobilo nove usmeritve. Zaradi tega opravljanju podpredsedniških dolžnosti zdaj ne bom mogla posvetiti dovolj časa in predanosti. Verjamem, da je v interesu Svobode, da reorganizira vodenje na način, ki bo stranki omogočal, da se bo postavila na trdne temelje in uspešno nastopala na letošnjih lokalnih volitvah in šla enotna tudi na naslednje parlamentarne volitve,« je potrdila za Dnevnik, ki je o njenem odstopu poročal najprej.

Z njeno odstopno izjavo, v kateri še piše, da odstopa iz spoštovanje do funkcije, naj bi se svet stranke Gibanje Svoboda seznanil jutri, ko naj bi odločal predvsem o tem, koga bo stranka podprla na predsedniških volitvah.

Sama doslej še ni pojasnjevala okoliščin svojega odstopa, predsednik stranke Robert Golob pa je doslej zanikal informacije, da bi bil odstop njegova zahteva, ker ji javnomnenjske raziskave niso nakazovale možnosti preboja v drugi krog predsedniških volitev. Omenjalo se je tudi spore v stranki.