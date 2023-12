Super junake občudujemo, ker smo sami nemočni

Gost Aleš Ernst, avtor AEQ metode in avtor knjige Lahkotno iz kroničnih bolečin; AEQ klinična somatika je spregovoril o enotnosti telesa in duha, podal odgovor na vprašanje, kako se psihična in čustvena stanja odražajo v telesni drži in gibanju ter obratno in kako lahko spreminjanje telesnih vzorcev vpliva na duševno in čustveno počutje.

Aleš Ernst je izkusil izjemno dinamično, neredko bolečo življenjsko pot, a radovednost in iskanje rešitev in izhodov iz bolečih odnosov in fizičnih bolečin, so ga pripeljale do filozofije in klinične somatike Thomasa Hanna. Aleš Ernst je to nadgradil in ustvaril AEQ metodo.

Ta metoda omogoča odpravljanje telesnih posledic staranja - oziroma jih preprečuje, še preden bi se pojavile. Oziroma povedano drugače: togost, utrujenost, bolečine ne prepoznava kot posledico staranja, ampak nepovezanost telesa in duha oziroma čustvovanja.

AEQ metoda lahko ponavljajoče se gibe človeka, ki so odraz naših doživetij, čustvovanja, odnosov, ki nas vodijo v nehoten in poguben vzorec, imenovan senzorično-motorična amnezija, spremeni v senzorično-meotorično zavedanje, ki prinese v prakso starogrški rek »zdrav duh v zdravem telesu«.

V podkastu Aleš Ernst predstavi metodo AEQ, ki jo pozna vse večje število Slovencev in odgovori na vprašanja, kot so »kaj pomeni, če zjutraj s težavo vstanemo iz postelje, brez volje in elana, trdih udov in neprožnih sklepov, utrujeni in nemotivirani za delo; ali so bolečine naše prijateljice ali sovražnice in zakaj ima veliko poslovno uspešnih ljudi v partnerskih odnosih težave.

V podcastu Supermoč pa je avtor metode AEQ odgovoril tudi na osnovno vprašanje, »kaj je supermoč« in dejal, da »ljudje že od začetka našega obstoja občudujemo superjunake z supermočjo, ker smo sami nemočni.« Toda, zakaj smo nemočni in kaj lahko storimo zoper nemoč, poslušajte v podcastu.

Obenem pa vam ob koncu leta kot avtorica serije Supermoč v letu 2024 srčno želim neizmerno veselje, neverjetne pustolovščine in odkrivanje vaših lastnih in edinstvenih supermoči. Ostanimo povezani! Srečno!