Tožilka Mateja Gončin prekinila molk: Diskreditirali so me na intimni ravni

Okrožna državna tožilka Mateja Gončin je v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija prekinila medijski molk. Odzvala se je na očitke iz poročila o izrednem pregledu dela centra za varovanje in zaščito. Navedbe v poročilu so po njenih besedah neresnične in skrb vzbujajoče, njihovi avtorji pa jo poskušajo diskreditirati. Napovedala je nove postopke in kazenske ovadbe.

Mateja Gončin je tožilka v odmevnih primerih, tudi proti članom Kavaškega klana. Policijo je obtožila, da je proti njej nezakonito izvajala prikrite preiskovalne ukrepe, med drugim tudi na njenem domu. Kot je zatrdila, je minilo že štirinajst mesecev, odkar je vse odgovorne seznanila z nepravilnostmi, a da do Tarče prejšnji teden niso naredili ničesar.

V oddaji je dejala, da si je v začetku letošnjega leta dopisovala z generalnim direktorjem Senadom Jušićem in predvidela, kaj se bo zgodilo. Jušića je s tem tudi seznanila. »Prejela sem namreč konkretne informacije o tem, da vodstvo centra za varnost in zaščito in pa vrh policije želita zadevo pomesti pod preprogo,« je dejala in dodala, da se je to s poročilom tudi zgodilo.

A zadeve so šle še dlje. Trenutno dogajanje je opisala kot »diskreditacijo ne le mene kot tožilke, ampak predvsem so ta namigovanja diskreditacija mene kot ženske, ker namigujejo na nekaj, kar je nedostojno, kar bi lahko bilo tudi v končni fazi nedovoljeno, intimno,« se je odzvala na očitke o skrb vzbujajočem razmerju med njo in varnostniki.

»Kaj takega, mislim, da brez kakršnega koli dejanskega dokaza, trditve, to je popolnoma nezaslišano, to je bil razlog, da sem se neposredno odzvala. Osebna diskreditacija, ki je prešla vse mere zdravega okusa,« je dejala in pristavila, da v policijskem poročilu obtožb niso podprli z nobenim dokazom.

Na vprašanje, kdo bi moral odstopiti, ni odgovorila, je pa dejala, da bo vztrajala pri navedbah o nepravilnostih pri varovanju nje in drugih varovanih oseb ter odtekanju informacij. Zatrdila je, da ima za to tudi materialni dokaz, ki pa ga ne bo objavila javno, ampak ga bo pokazala zgolj pristojnim.

Dodala je še, da ima tudi dokaz, da jo je Jušić vabil na večerjo. »Sprašujem se, kaj drugega naj bi generalni direktor policije storil. Ali naj bi priznal, da je dejansko najprej od mene pričakoval, da bom posredovala v zadevi Lindav in me potem pač povabil na večerjo? Ali naj to kar prizna? V tem primeru ga razumem, da mu drugega, kot da to zanika, ni preostalo,« je dejala Mateja Gončin, ki kljub vsemu ne razmišlja o menjavi službe, saj »ne dela neposredno ne z generalnim direktorjem policije ne z notranjim ministrom, ampak z usposobljenimi kriminalisti«.

»Sodelujemo vsak dan in z njimi mi je veselje delati. Delajo dobro, delamo z roko v roki in to bomo počeli še naprej,« je sklenila.