Mateja Logar: Učinek zaprtja države se v bolnišnicah še ne kaže

Na uvodni vladni dopoldanski novinarski konferenci ta teden je sodelovala dr. Mateja Logar, infektologinja na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana ter od prejšnjega meseca vodja svetovalne skupine za covid-19 pri zdravstvenem ministrstvu.

Epidemiološka situacija se počasi le umirja

Maturanti so bili dodana kategorija, podobno olimpijci

Po podatkih sledilnika za covid-19 so včeraj na območju Slovenije opravili le 1605 PCR-testov in 6576 hitrih antigenskih testov ter potrdili 234 novih okužb. Tako ocena skupnega števila aktivnih primerov trenutno znaša 11.883. Sodeč po vladnem tvitu je umrlo še osem obolelih s covidom-19.V mreži slovenskih bolnišnic je hospitaliziranih 652 obolelih, med njimi 157 na intenzivni negi. Število hospitaliziranih sicer še vedno raste. Sedemdnevno povprečje okužb v državi se še vedno niža in ostaja pod 800. Danes znaša 785. 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev trenutno znaša 562,9, sedemdnevna 261,5.Z današnjim dnem je v Sloveniji ob upoštevanju epidemioloških ukrepov dovoljeno zbiranje do sto ljudi na organiziranih shodih, v osmih statističnih regijah pa so lahko odprli terase in vrtove lokalov. Predstavniki ministrstev za izobraževanje, za zdravje ter NIJZ bodo ravnateljem osnovnih šol predvidoma danes predstavili potek samotestiranja za učence tretjega triletja, maturanti pa so imeli še do poldneva čas, da se prijavijo na cepljenje. Mimogrede, po prenovljeni cepilni strategiji bodo tisti med njimi, ki so mlajši od 18 let, cepljeni s cepivom Pfizerja, starejši pa z AstraZeneco.Dr. Mateja Logar je uvodoma povedala, da se epidemiološka situacija med splošno populacijo počasi vendarle umirja. Po njenem mnenju so ukrepi glede zaprtja države oziroma javnega življenja, ki so bili merodajni med 1. in 11. aprilom, učinkovali, in sicer v kombinaciji z že doseženim obsegom cepljenja.Kot je navedla, bi bile po projekcijah Instituta Jožefa Stefana epidemiološke številke brez ukrepov bistveno višje, hkrati pa ostaja trenutna situacija, ko se sproščajo številne gospodarske dejavnosti, krhka. Zato je še vedno treba pozorno slediti zaščitnim ukrepom.Manj dobrodošel je podatek, da se učinek ukrepov še ne odraža pri hospitalizacijah. Število obolelih, sprejetih v mrežo slovenskih bolnišnic, namreč še vedno raste. Kot je navedla Logarjeva, je bilo med koncem tedna potrebno kar nekaj usklajevanja, da so bolnike v bolnišnicah ustrezno razporedili. Upajo, da se bo situacija konec tedna začela umirjati.Glede kriterijev sprejema v bolnišnice je sicer znova poudarila, da se v primerjavi s prejšnjima valoma niso spremenili. »Definitivno ne sprejemamo bolnikov, ki bolnišničnega zdravljenja ne bi potrebovali,« je navedla. Večina sprejetih potrebuje podporo s kisikom, pogosto imajo tudi pridružene bolezni. Predvsem srčno-žilne bolezni, oslabljen imunski sistem ali rakava obolenja. Ali pa imajo preveliko telesno težo.Glede odziva maturantov na cepljenje proti covidu-19 je navedla, da podatkov o tem še nima, ker na to temo nimajo centralnega registra. Navedla je še, da dodatnega termina cepljenja maturantov, denimo jeseni, ne predvidevajo. Prioritetna strategija sicer po njenih besedah ostaja cepljenje starejših in kronično obolelih oseb, maturanti so bili dodana kategorija, podobno kot olimpijci.Strokovna skupina je izdelala tudi priporočilo za izvedbo mature pri tistih, ki bi bili v času mature v karanteni. Tako je predvideno, da bodo šli 24 ur pred izpitom na PCR test in če bo negativen, bodo lahko opravljali izpit po posebnih pogojih.Po mnenju Logarjeve tudi natančnih številk o tem, koliko ljudi se želi v Sloveniji namerno okužiti , ali o goljufijah na PCR-testih – denimo ko nekdo okužen predloži zdravstveno kartico nekoga drugega –, nikoli ne bo. Nekateri še vedno menijo, da bodo na ta način dosegli določene bonitete. A ko bodo imeli dostop do cepiv vsi, tudi bonitet, ki jih prinaša obolevnost, ne bo več, je prepričana Logarjeva.Glede samotestiranja dijakov bo po njenih besedah treba počakati še na validacijo testov s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Kot je še povedala, se bodo sodeč po razpravah v strokovni skupini, ki jo vodi, kulturne prireditve vrnile šele v rumeni fazi. Glede v Evropi nazadnje registriranega cepiva Johnson & Johnson (Evropska agencija za zdravila sicer še dodatno preverja njegovo varnost) pa je navedla, da je registrirano za vse starostne skupine od 18 let dalje. To velja tudi za vsa ostala že registrirana cepiva z izjemo Pfizerja, ki je registrirano za vse od 16 let dalje.