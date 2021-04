Mateja Logar: Upamo, da se je eksponentna rast okužb ustavila

Nekateri se namenoma želijo okužiti

Število bolnikov na intenzivni negi se hitro viša

Po podatkih sledilnika za covid-19 so v nedeljo v Sloveniji opravili 1484 PCR testov in 5850 hitrih antigenskih testov ter potrdili 287 novih okužb. Delež pozitivnih na PCR testih je bil 19,3-odstoten. Po aktualni oceni znaša skupno število aktivnih primerov okužb 13.818. Življenje je izgubilo še sedem obolelih s covidom-19.Po izteku 11-dnevnega zaprtja države sicer od danes veljajo manj strogi ukrepi, ki po prenovljenem vladnem semaforju sodijo v rdečo fazo. Med drugim ni več nočne omejitve gibanja, odprte bodo šole in vrtci, pa tudi vse trgovine ter številne storitve, npr. frizerske, kozmetične in tudi turistične agencije. Odpirajo se muzeji, knjižnice in galerije, ponovno je dovoljeno izvajanje verskih obredov z navzočnostjo vernikov, nošnja mask na prostem ostaja obvezna le takrat, ko ni moč zagotoviti razdalje najmanj 1,5 metra.Na uvodni vladni novinarski konferenci v tem tednu sta sodelovala vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravjein specialist infektologije in intenzivne medicineje uvodoma povedal, da ostaja 14-dnevna incidenca novih okužb v Sloveniji visoka, in sicer 654. Na intenzivni terapiji se zdravi že 142 težko obolelih s covidom-19. Skupno je sicer v mreži slovenskih bolnišnic hospitaliziranih 636 obolelih.Vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje dr. Mateja Logar je uvodoma povedala, daz zmernim optimizmom ugotavljajo, da se je eksponentna rast okužb v Sloveniji ustavila. Opozorila je na nekatere spremembe glede ukrepov na vladnem semaforju. Tako se, denimo, odprtje teras lokalov iz rumen premakne v oranžno fazo. Nasploh se je več ukrepov iz oranžne faze premaknilo v rdečo fazo, kar pomeni, da je mogoče sedaj izvajati več aktivnosti, storitvenih in športnih.​Bo njena skupina v sredo predlagala prehod na oranžno fazo, če bo v sredo stanje enako kot sedaj? »Glede na to, da smo imeli tri dni prejšnji teden, ko je bilo opravljenih malo testov, bo ta teden Slovenija v rdeči fazi. Z naslednjim tednom prehajamo na regijski princip,« je povedala.Glede uspešnosti cepljenja je poudarila, da smo nad evropskim povprečjem, cepljen je večji delež ljudi. Znova je vse, ki jim je to že dostopno, pozvala k cepljenju. Kot je napovedala, bo do konca aprila in maja dostopnega precej več cepiva kot doslej.Opozorila pa je, da se želijo nekateri v aktualnih pogojih in ugodnostih ob, denimo, prehajanju meja, celo namerno okužiti. »Trenutno je v praksi precej nevarno obnašanje. Nekateri se želijo na vsak način okužiti ravno zaradi tega, da bi imeli korist, potrdilo o prebolevnosti. To je zelo nevarna praksa,« je opozorila. »Obstajajo tudi različna poročila o goljufanjih pri testih. Z dostopnostjo cepiva se bo to, da si prebolel covid-19, umaknilo iz ugodnosti.«Glede mesta pričakovanega samotestiranja učencev pa je povedala, da je manj težav, če se to izvede v šoli kot v domačem okolju. Bris se bo jemal v notranjosti nosu, takšno testiranje je namreč manj neprijetno.Dodala je še, da so bili med minulimi enajstimi dnevi s strožjimi ukrepi nad odzivom gospodarstva glede omogočanja dela od doma razočarani. Okužbe na delovnih mestih so namreč še vedno razmeroma pogoste.Dr. Tomaž Vovko je povedal, da imajo v UKC Ljubljana trenutno tretjino kritično bilnih s covidom-19. V prvem valu so bile številke obolelih na intenzivni terapiji majhne, tedaj so se še učili, privajali. V drugem valu je bilo bolnikov zelo veliko, trenutno pa se v tretjem valu njihovo število hitro viša.»Morda si marsikdo ne predstavlja, kaj intenzivna terapija je. Svojci čakajo na tistih deset minut, ko smo jim lahko na voljo. Bolniki s covidom-19 so izjemno kritično bolni. Vsak predstavlja izjemno borbo. Bitka posameznega bolnika pa je lahko tudi šestmesečna. Zatem je potrebna valiko energije, da se vzpostavi normalno življenje. Tudi mlajši bolniki so lahko v slabem stanju in potrebujejo rehabilitacijo.«Bistvena sprememba v tretjem valu je znanjšanje starosti bolnikov na intenzivni terapijii. Povprečje se niža, trenutno zdravijo bolnike od letnika 1983 nazgor. Prejšnji teden je bila povprečjana starost 65 in je tudi sedaj približno takšna, je navedel.Izpostavil je tudi, da je namerno okuževanje, ki ga je omenila dr. Logar, nevarna praksa. »Bolezen je nepredvidiljiva, ne vemo še, kaj vse povzroča dolgoročno. Bistveno, bistveno varneje je preprečevanje bolezni kot pa prebolevanje. Okuženi pa lahko prenesejo okužbe tudi na, denimo, starše.«