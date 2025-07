Zahtevnost mature primerljiva s prejšnjimi

V nadaljevanju preberite:

Po kandidatih, ki so prejšnji teden izvedeli rezultate poklicne mature, so danes rezultate izvedeli še kandidati letošnje splošne mature. Skoraj polovica je svoj uspeh preverila že v prvih desetih minutah po sedmi uri zjutraj, ko je rezultate objavil Državni izpitni center (RIC). Ugovore lahko kandidati splošne mature podajo še v sredo, jutri pa se še lahko prijavijo na jesenski rok. Ta se bo za splošno in poklicno maturo začel 22. avgusta.

Že med poklicno in splošno maturo so se pojavili očitki, da je bila matura pretežka. Dijaška skupnost Celje je tudi javno pozvala, naj znižajo ocenjevalne kriterije, in sicer da bi za pozitivno oceno bilo dovolj doseženih 45 odstotkov oziroma 30 odstotkov, da bi kandidat pogojno opravil maturitetni izpit. Predsednica državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc je dejala, da so bili zahtevnost in rezultati primerljivi s preteklimi leti: »Laična javnost si pogosto predstavlja, da mi z rezultati lahko ravnamo, kakor se nam pač zdi, in da jih prilagajamo neki vnaprejšnji gaussovi krivulji. To seveda ni tako.« Dodala je, da je meja med pozitivno in negativno oceno že nekaj let okoli 50 odstotkov, ter komentirala pozive po znižanju praga za pozitivno oceno: »To so popolnoma nerealistična pričakovanja glede na strokovno vsebino. Popolne analize pa bomo lahko podali, ko bo zaključen tudi jesenski rok.«