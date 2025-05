Prva etapa zrelostnega izpita za gimnazijce

V nadaljevanju preberite:

Za gimnazijce se z esejem iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine danes začenja splošna matura. K prvemu delu izpita se je prijavilo 6987 kandidatov. Poklicna matura se bo začela konec maja, spremembe pri poklicni maturi za tiste, ki želijo na univerzitetne študije, pa se obetajo z novelo zakona o maturi, ki naj bi jo sprejeli še pred parlamentarnimi počitnicami.

Gimnazijci so za letošnji maturitetni esej pri slovenščini brali besedili Strah in pogum Edvarda Kocbeka ter In ljubezen tudi Draga Jančarja. Dijaki naslove del za maturitetni esej izvedo že več kot leto dni prej, in kot razlagajo ravnatelji, so vsi dobro pripravljeni. »Rahla napetost se čuti, a so pripravljeni. So nas pa seveda že marsikdaj presenetili z naslovi,« je dejal ravnatelj I. gimnazije v Celju Anton Šepetavc. Podobno pravi ravnateljica Gimnazije Vič Alenka Krapež: »Ni skrbi ali strahu. Je pa seveda vznemirjenje, ker je matura prelomnica.«